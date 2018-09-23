Şirketten yapılan açıklamada, 2022’ye kadar e-hareketliliğe (e mobility) 6 miyar avrodan fazla yatırım yapılacağı belirtilerek, dizel motorlar  yerine elektrikli ve hibrid motorlara odaklanılacağı ifade edildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Porsche’nin Üst Yöneticisi (CEO)  Oliver Blume, şirketin dizeli öcüleştirmediğini belirterek, dizelin önemli bir  sürüş teknolojisi olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti.

Spor otomobil üreticisi olarak dizelin Porsche’da ikincil bir rol  oynadığının altını çizen Blume, gelecekte dizel motorsuz çalışmaya kara  verdiklerini ve mevcut dizel müşterilerine hizmet vermeye devam edeceklerini  ifade etti. Spor otomobilleriyle ünlü olan Porsche, ilk dizel motorlu otomobilini  on yıl önce müşterilerine sunmuştu. Şirketin kararı, ana şirket Volkswagen'in 2015’de dizel motorlar için  emisyon testlerini manipüle edildiğini kabul etmesi ve Avrupa’daki bazı  şehirlerin belli yaşın üzerindeki dizel araçları yasaklamaya hazırlanmasından  sonra gelmesi dikkat çekti.

Bu yılın başında, 2007’in ortasından 2015 yılına kadar dizel motorlar  için emisyon testlerini manipüle ettiği gerekçesiyle, Braunschweig Savcılığı  Volkswagen’e (VW) 1 milyar avro para cezası kesmişti. Alman şirketi, aynı zamanda ABD'de milyarlarca dolarlık para cezası ve  müşterilerine de tazminat ödemek zorunda kalmıştı. Şirketin ABD’deki mağdurların  tazminat taleplerine karşı 30 milyar avro ayırdığı Alman basının da yer almıştı.