Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali ÇELİK

Hannover

Koç Holding Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Türkiye ekonomisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen Uluslararası Ticari Araç ve Yan Sanayii Fuarında gazetecilerle bir araya gelen Ali Koç; dönem dönem inişler olduğunu, şu anda da bunlardan birinin yaşandığını belirterek, “Önemli olan sıkıntılı dönemdeki süreci minimum tahribatla en kısa sürede atlatabilmek. Bunu da başarabilecek cephanelik ve şartlara sahibiz. Bizi yönetenlerin durumun farkında olduğunu, gerekli önlemleri alacağını ve hep beraber bu işin içinden en kısa sürede çıkılacağını düşünüyorum” dedi.



GÜVEN VERMELİYİZ

Türkiye’nin büyüme hedeflerini tutturması için finansmana ve kaynağa ihtiyaç duyduğunu aktaran Koç, “Tasarruf oranlarımız düşük olduğu için bu kaynak ne yazık ki ülkemizde yok. Yurt dışı kaynaklara bağımlıyız. O yüzden güvenilir bir ülke imajı vermeliyiz. Bunu da iki türlü yapabiliyorsunuz. Bir tarafta ekonomik şart ve politikalar, öngörülebilirlik, regülasyon kurumlarının ve yargının iyi çalışması var, diğer tarafta da uluslararası ilişkiler... Her türlü milli çıkar ve hassasiyetlerimizi unutmadan, bu iki alanda dengeyi sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Türkiye yurt dışından gelecek yatırımcıya çok büyük potansiyel ve fırsat sunan bir ülke. Ülkenin coğrafi konumu başta olmak üzere, her anlamda baktığınızda geleceğe dair tünelin sonunda ışık var. Şu an büyümeden çok, bir dengeleme üzerine odaklanmamız lazım. Bunu da yapabilecek beceri ve kabiliyete sahibiz” diye konuştu.



DOĞRU HAMLE ÖNEMLİ

Kurların yükselmesiyle endişelerin arttığını belirten Ali Koç, şöyle devam etti: Şu an ekonomik kriz var diyecek bir durum olmayabilir ancak geldiğimiz noktada, Türk özel sektörünün içinde bulunduğu borç yapılanması açısından endişelenmemek mümkün değil. Buna mukabil, kamu borçlanması açısından birçok ülkeden çok daha iyi konumdayız. Her şeye rağmen bankacılık sektörünün de şu an için sağlam olduğunu düşünürsek, doğru ekonomik koordinasyonu sağlayıp, doğru hamleleri yaparsak; içinde bulunduğumuz durumdan minimum tahribatla en kısa zamanda çıkabilecek yeteneğimiz var.

ÜRETİM KAPASİTESİ ARTACAK

Gerek Tofaş gerek Ford Otosan tarafında, uzun vadeli yatırımlarını etkileyecek bir unsur olmadığını vurgulayan Ali Koç, “Mayısta bankamıza 1 milyar dolar sermaye koyduk. Bu da sadece Koç Holding’in mali yapısıyla alakalı değil, ülkemizin geleceğine olan güven ve ülke ekonomisinin potansiyeline olan inançla da alakalı. Önümüzdeki dönemde yeni projelerle birlikte kapasiteyi artırma planlarımız da var” dedi.

MOTOR İHRACINA BAŞLIYOR

Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, ‘Uluslararası Yılın Kamyonu Ödülü’ne layık görülen Ford Trucks F-MAX’ın, haklı bir başarı yakaladığını söyledi. Ali Koç, şu açıklamada bulundu: Türk mühendisleri, Türk işçiliği açısından herkesin gurur duyması gereken bir noktaya geldik. Aracın kabinini geliştirmek için 180 milyon dolar, motorunu geliştirmek için 100 milyon dolar yatırım yaptık. Motorlarımız sadece Ford araçlarına değil ileriye dönük başka markalara da hizmet verecek hale geldi, hatta başladı. Müzakerelerimiz devam ediyor. F-MAX için kabinimizi, motorumuzu ve akslarımızı kendimiz yaptık, 50 milyon dolar da şanzıman yatırımı gerçekleştirdik. 2019 sonunda artık kendi şanzımanımıza sahip olacağız. Tüm bunlara baktığımızda yerlilik oranımız yüzde 90’a ulaşacak.