Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul, yükseliş rallisini üst üste 5’inci haftaya taşıyarak, bu dönemde yatırımcısına yaklaşık yüzde 10 getiri sağladı. 17 Ağustos haftasını hızlı yükselen döviz kurlarının etkisiyle yüzde 6,5 düşüşle 88.735 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, sonrasında başlayan yükselişini 5 haftadır devam ettiriyor. Bu hafta 97.988 puanla yaklaşık 2,5 ayın en yüksek kapanışını yapan endeks, sadece geçen hafta kapanışına göre yüzde 3,4 değer kazandı. Analistler, TCMB’nin 625 baz puanlık faiz artırım kararı ile Yeni Ekonomi Programı’nın (YEP) piyasalardaki pozitif havanın güçlenmesini ve bankalar öncülüğünde endeksin yükselmesini sağladığını ifade etti.



HEDEF 100 BİN

AA Finans Analisti ve Stratejist Cüneyt Paksoy; BBDK ve TCMB’nin kur tarafında yaşanan yükselişe müdahaleleri ve dolar/TL’nin devamlı yükseliş modundan çıkmasının, gelinen yüksek faiz ve enflasyon ortamına rağmen, gelecekte finansal piyasaların dengeleneceği beklentisini artırdığını ifade etti. Paksoy, “Açıklanan YEP’in gerçekçi, dengeleyici ve enflasyonla mücadeleyi öne çıkarmasının yanında, üretim temeline dayandırılması da borsa için beklenti oluşturdu. ABD ile ilişkilerde normalleşme sinyalleri ve AB ile ilişkilerin pozitif sürece girmesi, borsadaki alış ağırlıklı seyirde etkili oldu. Ara ara kâr satışları görülse de, BIST 100 endeksinde yükselişin devam etme potansiyeli güçlü. Satışların 93.000-95.000 bandında karşılanması durumunda, 100.000-102.500 bandı ilk ciddi hedef olacak” diye konuştu.

6 AYLIK DÜŞÜŞ SONLANDI

İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, BIST 100 endeksinin 6 ayın ardından 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 94.000 seviyelerinin üzerine yükseldiğine ve bu seviye üzerine yerleştiğine dikkati çekti. Turşucu, “Daha net yorum yapmak için bu haftaki seyri görmekte fayda var. Ancak şimdilik 6 aylık düşüşün sonlandığını ve bundan sonra daha olumlu bir sürece giriyor olduğumuzu söylemek mümkün. Endeks, şimdiye kadar yaşanan olumsuzlukları fiyatladı. Bu nedenle alımlar da etkili olmaya başladı. Açıklanan YEP de olumlu havayı destekledi. Program, ekonomiyi olumsuz etkileyecek yeni adımların olmayacağını gösterdiö. Teknik açıdan, BIST 100 endeksi 96.600 üzerinde tutunmayı başarırsa, ilerleyen süreçte 100.000 bölgesini test edebiliriz” dedi.