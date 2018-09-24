Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. Altının çeyrek fiyatı, bugün 386 TL alış fiyatı, 395 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altın ne kadar? Pazartesi günü altın kaç lira? Altın almak için uzmanlar ne diyor? İşte merak edilenler…

GRAM ALTIN NE KADAR? 24 EYLÜL 2018

Saat 10.00 itibariyle gram altın, alış 241 lira üzerinden işlem görürken, satış 242 liradan Kapalı Çarşı'da satılıyor. Bir önceki hafta, 16 Eylül'de 236.72 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 24 EYLÜL 2018

Saat 10.00 itibariyle çeyrek altın, alış 386 liradan işlem görürken, çeyrek altın satış, 395 liradan Kapalı Çarşı'da satılıyor. Bir önceki hafta, 16 Eylül'de 391.17 liradan satıldı.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR? 24 EYLÜL 2018

Saat 10.00 itibariyle Cumhuriyet altını fiyatı alış 1.600,00 lira, satış 1620,00 Türk Lirasından işlem görüyor. Bir önceki hafta, 16 Eylül'de 1593.77 liradan satıldı.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR? 24 EYLÜL 2018

Saat 10.00 itibariyle 22 ayar bilezik, alış 220 liradan işlem görürken 22 ayar bilezik satış 222 Türk Lirası. Bir önceki hafta, 16 Eylül'de 216.84 liradan satıldı.

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR? 24 EYLÜL 2018

Saat 10.00 itibariyle Tam altın fiyatı, alış 1581 lira, satış 1597 liradan işlem görüyor. Bir önceki hafta, 16 Eylül'de 1564.71 liradan satıldı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından 243 lira seviyelerinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde dolar kurundaki yükselişin etkisiyle pozitif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,84 artışla 242,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde, 243 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 398 lira, Cumhuriyet altını da 1.622 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.195 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurul'u (BMGK) ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, BMGK'daki konuşması ve ikili görüşmeleri ile sonrasında Almanya'ya yapacağı ziyaretin önemine dikkati çeken Memiş, "Çünkü ABD-Türkiye ilişkilerinde normalleşme sürecinin başlayıp başlamayacağı, Almanya ile yeni ticari anlaşmaların olup olmayacağı piyasa fiyatlamaları açısından belirleyici olacak." dedi.

Memiş, Fed toplantısı ile ilgili olarak ise eylül toplantısında 25 baz puan faiz artırımına gidilmesinin beklendiğini anımsatarak, piyasaların bu kararı fiyatladığını, bu nedenle emtia fiyatlarında agresif dalgalanmalar beklemediğini söyledi.