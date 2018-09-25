Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2017 yılı araştırmasına göre; en yüksek gelire sahip bölge İstanbul oldu. Megakentin aynı zamanda yoksulluğun da tavan yaptığı şehirler arasında bulunduğu anlaşıldı. Ülkede ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir birey gelirinin 30 bin 895 lira ile en yüksek İstanbul’da olduğu belirlendi. İstanbul’u 26 bin 679 lira ile Ankara, 26 bin 213 lira ile Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nin içinde olduğu ‘TR21 bölgesi’ izledi. Hanehalkı fert gelirinin en düşük olduğu bölge ise 9 bin 872 lira ile Güneydoğu oldu. Gelir eşitsizliğinin en düşük olduğu iller de Erzurum, Erzincan ve Bayburt şeklinde sıralandı.



GELİR FARKI 7,5 KAT

Türkiye’de 2017 yılında en zengin yüzde 20’lik grubun gelirinin en yoksul yüzde 20’lik kesimin gelirinin 7,5 katı olduğu verilere yansıdı. Gelir farkının en revatça bulunduğu şehirlerin İstanbul, Adana, Mersin ve İzmir olduğu tespit edildi. Ortalama gelirin yüzde 60’ı dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler sırasıyla yüzde 19,9 ile Adana, Mersin, yüzde 19,7 ile Antalya, Isparta, Burdur ve yüzde 18,8 ile İstanbul olarak kayıtlara geçti. Bu oranın en düşük olduğu bölgeler ise yüzde 11,7 ile Zonguldak, Karabük, Bartın ile Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak; yüzde 12,1 ile Gaziantep, Adıyaman, Kilis; yüzde 13,1 ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova olarak gerçekleşti.