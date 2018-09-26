Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birlik, enerji ithalatından Avrupa’da üretilen uçaklara kadar birçok satış işleminin ABD doları ile gerçekleşmesinden duyduğu rahatsızlık sebebiyle, ticarette avronun daha öne çıkması için çalışma yapıyor. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de yaşanan durumu ‘saçmalık’ olarak değerlendirdi. Bu çerçevede komisyonun yıl sonuna kadar avronun uluslararası rolünü güçlendirecek terbir ve düzenlemeleri açıklaması bekleniyor. Avro, uluslararası bir para birimi olmakla birlikte dolardan daha az kullanılıyor ancak yen, sterlin ve yuandan da daha fazla kullanılıyor.

Merkezi Brüksel’de bulunan bağımsız düşünce kuruluşu Bruegel’in kıdemli uzmanı Francesco Papadia, çalışmaların avronun yerini yükseltebileceğini, ancak küresel ticarette hakim para birimi haline gelemeyeceğini söyledi.Avrupa Politikalar Merkezi Analisti Marco Giuli de avronun küresel ticarette rezerv para statüsüne ulaşmasının uzun bir yolculuk olduğunu belirterek “Bir para birimi resmi açıklamayla küresel rezerv statüsüne ulamaz. Avronun küresel bir para birimi haline gelmesinin en etkili yolu, onun kurumsal mimarisini tamamlamaktır” dedi.

İşte AB’yi isyan ettiren tablo

AB Komisyonu Başkanı Juncker, “Avrupa’nın enerji ithalatının yaklaşık yüzde 2’si ABD’den gelmesine rağmen yılda 300 milyar avroluk ithal enerji faturasının ABD doları olarak ödenmesi saçmalık. Avrupalı şirketlerin, Avrupa uçaklarını avro yerine dolarla almaları saçmadır” diyerek çarpıklığa dikkat çekmiş, 1 Ocak 2002’de dolaşıma giren avroyu 28 AB ülkesinin 19’unun kullandığını hatırlatmıştı.