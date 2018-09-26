Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, mayıs ayında ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekileceğini açıklamış, ancak AB üye ülkeleri anlaşmaya bağlı kalacaklarını açıklamıştı. ABD’nin anlaşmadan çekilmesinin ardından Trump, İran üzerinde özellikle petrol endüstrisini hedef alan çeşitli yaptırımlar uygulamaya başladı. Ağustos’ta uygulamaya giren ilk yaptırımların ardından, Kasım’da uygulanacak yeni yaptırımlar öncesi ABD, müttefiklerine İran ile iş yapılmaması konusuna uyarılarda bulunmayı sürdürürken, İran ile iş yapan AB üye ülkelerine de ikincil yaptırımlar uygulayacağı uyarısında bulundu.