Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Bursa Hasanağa Organize Sanayi Bölgesinde fabrika kuran CDMMobil, tamamen Türk mühendisleri tarafından tasarlanan Tragger elektrikli iş araçlarının seri üretimine başladı. 7,4 kW’lik motoru ile tek şarjda 6 saat hizmet verebilen Tragger 700 kg yük taşıma ve 2 ton çekme kapasitesine sahip. Tragger’in 220 V’lik geleneksel şebeke üzerinden şarj edilebildiğine dikkat çeken CDMMobil’in kurucu ortaklarından Ali Serdar Emre, “Tragger yüzde 100 milli bir araç. Yüzde 85 yerlilik oranı ile üretildi. Tek şarjla 8 saat kullanılabiliyor. Şarjı bittiğinde hemen yedek şarj bataryası takılabiliyor. Araçlar bu şekilde 24 saat 3 vardiya aralıksız kullanılabiliyor. Aracımızda yerli elektrik motoru ve pilleri kullanıyoruz. Lityum iyon pil seçeneğimizde mevcut” dedi.

Firmanın kurucu ortaklarından Saffet Çakmak da Tragger’in şu an otomobil fabrikalarında kullanılmaya başlandığını belirterek, “Elektrikli aracımız 3. havalimanında da test ediliyor. Şu an havalimanlarında kullanılan araçların tamamı ithal. Türkiye’nin tüm havalimanları düşünüldüğünde kullanılan araçlar binlerle ifade ediliyor. Tragger dünya standartlarında bir araç. Artık bu araçlar için yurt dışına döviz ödemeyeceğiz. Rakiplerine göre fiyat avantajı sunuyor. İthal araçlar 25 bin avrodan satışa sunulurken, Tragger 20 bin avronu altında bir fiyata sahip” diye konuştu.

Yurt dışında da üretim yapacaklarını dile getiren Çakmak, “Önümüzdeki yıl Almanya Stuttgart’ta bir montaj fabrikası kurmayı planlıyoruz. Yurt dışına buradan satış yapacağız. Elektrikli ticari araçlar üretimi de düşünüyoruz. Bu araçlar Tragger’a göre daha fazla yük kapasitesini sahip olacak. Ayrıca yolcu taşıyan araçlar da üretiyoruz. Golf sahalarında ve otellerde ring yapan elektrikli araçların üretimini gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.