Osman Çobanoğlu ANKARA
Akkuyu Nükleer A.Ş. ile projenin önemli katılımcılarından Konzern TİTAN-2 A.Ş bölgedeki sanayicilerle toplanacak. 3-5 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek toplantıda Türk tedarikçiler arasında iş birliği ve katılım fırsatlarının değerlendirileceği öğrenildi. Ayrıca Rosatom tarafından yapılacak satın alma işleriyle ilgili de Türk tedarikçilere detaylı bilgiler verileceği ifade ediliyor. Potansiyel tedarikçilere Rosatom’un satın alma sistemi ve prosedürleri de anlatılacak. 2 yıllık satın alma planlamaları paylaşılacak. Seminerde devlet kurumlarından temsilciler, Akkuyu santralinin inşaat katılımcıları ve Rosatom’un diğer projelerinden katılımcılar da yer alacak. Projeye dahil olan yerli ve yabancı toplam şirket sayısı 80’i bulacak.
Sanayiciler Akkuyu için buluşacak
Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu NGS için çalışmalar devam ederken, bölge sanayicileriyle de bir görüşme trafiği yaşanacak.
Osman Çobanoğlu ANKARA
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