Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Akkuyu Nükleer A.Ş. ile projenin önemli katılımcılarından Konzern TİTAN-2 A.Ş bölgedeki sanayicilerle toplanacak. 3-5 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek toplantıda Türk tedarikçiler arasında iş birliği ve katılım fırsatlarının değerlendirileceği öğrenildi. Ayrıca Rosatom tarafından yapılacak satın alma işleriyle ilgili de Türk tedarikçilere detaylı bilgiler verileceği ifade ediliyor. Potansiyel tedarikçilere Rosatom’un satın alma sistemi ve prosedürleri de anlatılacak. 2 yıllık satın alma planlamaları paylaşılacak. Seminerde devlet kurumlarından temsilciler, Akkuyu santralinin inşaat katılımcıları ve Rosatom’un diğer projelerinden katılımcılar da yer alacak. Projeye dahil olan yerli ve yabancı toplam şirket sayısı 80’i bulacak.