Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de hemen hemen bütün sektörlerde kabarık ithalat faturasına çözüm yolları aranırken, önemli bir açıklama da Elektrik Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği İktisadi İşletmesinden (ELDAY) geldi.

ELDAY Genel Müdürü Muharrem Yamaç, “Ülkemizde yılda ortalama 500 bin ton e-atık çıkıyor ve bu rakam gelişen teknoloji neticesinde her yıl yüzde 10 civarında artış gösteriyor. Ancak bu e-atıkların geri dönüşümünde maalesef tüm Avrupa ülkelerinin gerisindeyiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2015 verilerine göre 28 bin ton e-atık geri dönüştürüldü. Bu rakam, toplam atığın yaklaşık yüzde 5’ine denk geliyor. Oysa aynı yıl dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan Lihtenştayn, yüzde 127 oranında geri dönüşümüyle tüm AB ülkelerini geride bıraktı. Bulgaristan yüzde 96,5 ile ikinci, Hırvatistan yüzde 58,3 ile üçüncü sırada yer aldı. Biz ELDAY olarak 15 bin tondan fazla atık elektronik eşyayı geri dönüşüm zincirine kazandırmayı başardık. Ama gidilmesi gereken çok uzun bir yol var. Son 10 yılda hurda ithalatı için ortalama 6,5 milyar dolar harcandı. Bu rakam, cari açığımızın yüzde 10’una denk geliyor” dedi. Geri dönüşümün hem doğayı ve geleceğimizi hem de milli servetimizi korumak adına çok önemli olduğunu hatırlatan Muharrem Yamaç, “İthal ettiğimiz hammaddeye elimizdeki hurdalardan ulaşırsak, yurtdışına aktardığımız bu kaynaklarla üç tane otomobil fabrikası kurabiliriz” diye konuştu.

e-ATIKLARI NEREYE VERELİM?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sitesinde, “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalarımı nereye verebilirim?” sorusuna şöyle cevap veriliyor: Kullandığınız elektrikli ve elektronik eşyalar atık haline geldiğinde, bunları belediyelerin kuracakları atık getirme merkezlerine, üreticiler ve lisanslı işleme tesisleri tarafından kurulacak aktarma merkezlerine veya yeni bir elektrikli ve elektronik eşya satın aldığınızda, söz konusu bayilere veya dağıtıcılarına hiçbir ücret ödemeden verebilirsiniz.