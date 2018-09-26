Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl İSTANBUL



Son zamanlarda değer artışıyla dikkat çeken merkezlerden İzmir’de, Emlak Konut GYO güvencesi ile yeni bir proje hayata geçiriliyor. Teknik Yapı ve Halk GYO, Arsa Karşılığı Gelir Paylaşımı modeliyle EVORA İzmir projesinde talep toplamaya başladı. Projenin detayları; Emlak Konut GYO Genel Müdür Yardımcısı Sinan Ayoğlu, Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Halk GYO Genel Müdürü Feyzullah Yetgin ve Teknik Yapı Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım’ın katıldığı toplantıda paylaşıldı. Kültürpark, Alsancak Garı ve Kordon’a komşu konumlanan projede; ağırlıkta 1+1 olmak üzere, 6+1 büyüklüğe kadar 5 farklı daire tipi bulunuyor. 1049 adet konut, 35 adet ticari ünitenin yer alacağı EVORA İzmir’de, 121 oda kapasiteli otel de yer alacak. 1 milyar 672 milyon TL satış geliri hedeflenen Evora İzmir’de fiyatlar, 475 bin TL’den başlıyor.

Sinan Ayoğlu, projenin Türkiye için Kazanç Vakti kampanyasına dahil olduğunu söyledi. Bu kapsamda satış bedeli üzerinden yüzde 10 indirime ek olarak, yüzde 10 peşinat alınacak. 120 aya kadar 0,98 vade farkı ile, bankasız ve kefilsiz konut sahibi olunabilecek. Feyzullah Yetgin ise, gayrimenkul sektörü olarak son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen, Türkiye’ye olan sorumluluk bilinciyle daha çok çalıştıklarını ve verimli projelerle ekonomiye sağladıkları katma değeri daha da artıracaklarını vurguladı. Umut Durbakayım da, projenin bütün etaplarının 36 ayda tamamlanmasını beklediklerini bildirdi.