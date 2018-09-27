Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür- İstanbul

Türkiye teknoloji alanında tam bir yerli ve millî bir hamle gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önderliğinde gerçekleştirilen atılımlar sayesinde savunma sanayinde yerlilik oranı yüzde 70’lere yaklaşırken silahlarda kullanılan yazılımlarda dışa bağımlılık ciddi oranda azaldı. ABD’nin vermediği silahlar ve yazılımların artık Türk mühendisleri tarafından yapıldığı bir dönemde gözler bu defa borsanın kalbine çevrildi. Dün Borsa İstanbul’un teknoloji alt yapısı Bistech’te gerçekleşen arıza sebebiyle sabah seansında işlem yapılamazken, NASDAQ’ın hisselerinin de Varlık fonuna devredildiği öğrenildi.

2013 yılında dönemin Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın öncülüğünde yapılan iş birliği ile Nasdaq’ın Bistech teknolojisi Borsa İstanbul’da kullanılmaya başlanmıştı. Sermaye piyasalarının dünya ile entegre edeceği söylenen proje ile aslında Borsa İstanbul’un kontrolü bir nevi Nasdaq’ın eline geçmişti. Bunun karşılığında ise Nasdaq 2013 yılında Borsa İstanbul’a yüzde 5 pay ile ortak olmuş, daha sonra payını yüzde 7’ye yükseltmişti. Ancak dün Nasdaq’ın Borsa İstanbul’daki hisseleri de sıfırlanırken Türkiye Varlık Fonu’nun payı yüzde 80.6’a yükseldi.

KONTROL BİZDE DEĞİLDİ

Borsa İstanbul’da yaşanan kopukluk geçtiğimiz ay gerçekleşen Bloomberg vakasını da yeniden gündeme getirdi. Bloomberg sisteminin açığından faydalananlar günlük kurun yaklaşık yüzde 50 daha düşüğünden dolar satışı yapmaya çalışmıştı. Durumun fark edilmesiyle işlemler bloke edilmişti. Görüştüğümüz bilişim uzmanı Bloomberg vakasında olduğu gibi Bistech üzerinden saldırı yapılmış olabileceğini dikkat çekti. Bilişim uzmanı Bistech’in açık kaynak kodlarının ABD’de olduğunu, kodları almadan saldırının nereden geldiğinin tespit etmenin mümkün olmadığı ifade etti. Bilişim uzmanı şu açıklamalarda bulundu: “Biz Bistech sistem devreye girerken açıkları analiz edelim dedik. Ancak kodlar Nasdaq’da olduğu için vermediler. Şu an analiz yapmadan saldırının mahiyetini öğrenmemiz çok zor. Belki siber saldırıya uğradık belki de sabotaj yapıldı. Bunu öğrenmenin tek yolu kodların bizde olması. Eğer kodlar bizde olursa açıkları bulabiliriz.”

BIST’İN YENİ ORTAKLIK YAPISI