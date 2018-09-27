Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut istanbul

İnşaat sektöründe hızla yayılan ‘yeşil bina’ trendine ilgi dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artıyor. Yatırım maliyeti fazla olan binalar, ‘çevre dostu’ diye tabir edilen bir anlayışla inşa edildiğinde, yüzde 50 ila 70 arasında enerji tasarrufu sağlıyor. Gazetemize konuşan Altensis Yönetici Ortağı Emre Ilıcalı, Türkiye’de 7 milyon civarında konutun dönüşecek olmasının büyük bir fırsat olduğuna dikkati çekerek “Bu çaptaki bir çalışmanın, çevre dostu ve sürdürülebilir politikalar çizgisinde gerçekleşmesi halinde enerjiden 25-30 milyar dolar tasarruf elde edebiliriz. Enerjinin ithal edildiği, döviz kurlarının yükseldiği bir dönemde bu hiç de göz ardı edilecek bir rakam değil” yorumunu yaptı.

VERİMLİLİĞİN REÇETESİ

Emre Ilıcalı, uygulanabilecek yeşil dönüşüm stratejileriyle ilgili şu önerilerde bulundu: Türkiye’nin güneş enerjisi kaynağını kentsel dönüşüm ile başlayan yapılaşma hareketine entegre etmenin en etkin yolu, lisans gerektirmeyen, şebekeye bağlanmasına bile gerek olmayan çatı tipi fotovoltaik sistemlerdir. Kentsel dönüşümde her binaya ortalama 3 KW lık bir sistem kurulsa, toplamda 3 GW lık bir kurulu güç elde edilebilir. Her projeye yağmur suyu geri kazanım sistemi eklenmesi hem şiddetli yağış durumlarında şebekeye olan aşırı yüklenmeyi azaltacak, hem de bu suyun geri kullanılmasıyla su verimliliğine katkıda bulunacaktır. Kentsel dönüşüm projelerinde bisiklet park yerleri yapılması teşvik edilmelidir. Elektrikli araçlar, ulaşımdan kaynaklı çevre kirliliğine çözümü sunarken, yakıt ekonomisi açısından da ciddi avantaj sağlar. Bu konuda otopark yönetmeliğinde bir düzenleme yapılmasını yerinde karar olarak değerlendiriyoruz.