Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CABİR TURĞUT

Türkiye ile Katar arasındaki siyasi dirsek teması, ekonomi alanında meyve vermeye devam ediyor. Katar menşeili Al Meera Holding, gıda dışı ürün kategorilerinin tedarikini Türkiye’den yapmak üzere Tekzen ile anlaştı. İmzalanan stratejik iş birliği anlaşması kapsamında bine yakın yerli tedarikçiden, 5 bin farklı ürün temin edilecek. Böylelikle ilk yıl için 100 milyon dolara varan bir ticaret hacminin oluşması hedefleniyor. İstanbul’da düzenlenen toplantıda anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi veren Tekzen Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Murat Gigin, Katar ile 13 yıldır çalıştıklarını belirterek “Yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan şirketimizin 23’üncü senesini kutluyoruz. Türkiye’de 59 şehirde 138 mağazamız bulunuyor. Bağlı olduğumuz Tekfen’in de yurt dışında çalışmaları var, bunlardan biri de Katar. Bugüne kadar 3,5 milyar dolarlık iş bitirdik. Elimizde 3 milyar dolarlık ilave iş var. Bugün de bu ilişkiden doğan bir beraberlik için bir aradayız” dedi.



TİCARETİN KAPSAMI ARTACAK

Al Meera Holding’in, Katar gıda pazarının yüzde 30’unu kontrol ettiğini aktaran Gigin “Yaklaşık yüzde 74’ü halka açık olan bu firma, 1 milyar doların üzerinde ciroya sahip. Al Meera, gıda üzerine çalışıyor. Katar’da 52, Umman’da 4 mağazası var. Gıda dışı kısmını da geliştirmek istiyor. Katarlı Al Meera gıda dışı ürün kategorilerinin tedarikini Türkiye’den yapacak. Bugün imzaladığımız anlaşma çerçevesinde önümüzdeki bir yıllık süre içinde Katar’a ürün tedarik edeceğiz. Bu ticaretin kapsamının artarak devam edeceğini düşünüyoruz” diye konuştu. Al Meera Holding İcra Kurulu Başkan Vekili Salah Al-Hammadi de şunları kaydetti: Türkiye ile ticareti artırmamız ve iş birliğinin gelişmesi çok önemli. Çok yüksek kalitedeki Türk ürünlerini rekabetçi bir fiyatla biz Katar’a getiriyoruz. Türk iş adamları çok dinamik ve kolay anlaşabiliyoruz. Durum ne olursa olsun Türk ekonomisi çok sağlam ve biz Türk ekonomisinin kuvvetine inanıyoruz.

Raflar Türk markaları ile dolu

Al-Hammadi, açıklamalarında Katar halkının Türk ürünlerinden çok memnun olduğuna da değindi. Ambargo sonrası Türk markalarının marketlerdeki satış oranının yüzde 80 artış gösterdiğini ifade eden Al-Hammadi “Katar halkının Türk ürünlerinin lezzeti ve kalitesine teveccühü var” şeklinde konuştu. Al Hammadi, Türkiye’nin ve Tekzen’in gelecekte de kendileri için güçlü bir stratejik ortak olacağını sözlerine ekledi.