Türkiye-ABD İş Konseyi’nin (TAİK) New York’ta düzenlediği 9. Türkiye Yatırım Konferansı’na katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD’li firmaları yatırım için Türkiye’ye davet etti. Türkiye ve ABD’nin uzun yıllardır müttefik olduğuna dikkati çeken Pekcan, buna karşın iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek için daha önce hiç denenmemiş birçok fırsat bulunduğunu vurguladı. Amerikalı teknoloji firmalarını Türkiye’deki fırsatları değerlendirmeye davet eden Pekcan, şunları söyledi: “ABD ile ticaret hacmimiz son 10 yılda ikiye katlanarak 20 milyar doların üzerine çıktı ancak hâlâ bu rakamı çok daha yukarıya taşıyabilecek birçok fırsat var. Ben Türkiye’de daha çok Amerikan şirketi ve yatırımı görmek istiyorum. Şimdi Türkiye’ye gelme, Türkiye’ye yatırım yapma zamanı.”

New York ziyaretinde Türk iş adamları ile de bir araya gelen Pekcan, serbest ticaretten yana olduklarını ancak ABD’nin politikasının her iki ülke ticaretine darbe vurduğunu kaydetti.

HABERİMİZ ÜZERİNE TTM’YE TABELA ASILDI

New York’taki Türk Ticaret Merkezi’nin durumunu bir kaç gün önce sayfalara taşımıştık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Zirvesine katılmak üzere gittiği New York’ta heyette bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TİM yönetimi ile iş adamları önceki gün Türkiye Ticaret Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarete ilişkin yansıyan karelerde dikkat çeken ayrıntılarda haberimizde belirttiğimiz eksiklerin kısa süre içerisinde tamamladığını gördük.

Türkiye Ticaret Merkezleri emanet deposu oldu İhracatı 500 milyar dolara çıkarmak için sektörlere yüksek teşviklerle hizmete açılan Türkiye Ticaret Merkezleri, ilgisizlik yüzünden amacına hizmet edemiyor. Yılda 1,8 milyon dolar kira ödenen New York’taki TTM binasındaki boş ofisler iş adamlarının valizini emanete bıraktığı depo olarak kullanılıyor.

3 Yıldır TİM yönetiminde bulunan binanın giriş kapısına nihayet tabela asıldı. Yine dağınık haldeki ofislerin düzenlendiğini ve bavulların kaldırılarak yerlerine stantların yerleştirildiği görülüyor.