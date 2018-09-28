Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Albayrak, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York’ta, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 9. Türkiye Yatırım Konferansında konuştu. Son 2 ayda bütçe disiplini açısından çok önemli adımlar atıldığını dile getiren Albayrak “Bütçe açığımızın GSYH oranını yüzde 2’nin altında tutmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için ilk olarak 35 milyar Türk lirası değerinde tasarruf ve gelir sağladık” ifadesini kullandı. Albayrak, enflasyonla mücadele konusunda da eylül ayında Merkez Bankası’ndan güçlü bir adım geldiğini ve bu hamle ile bağımsızlık tartışmalarının da kapandığını anlattı. Berat Albayrak, geçen hafta açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nın (YEP) üç ana başlığı kapsadığını vurgularken, bunları dengelenme, disiplin ve dönüşüm olarak sıraladı.



MCKINSEY İLE ÇALIŞACAĞIZ

Özellikle değişim ile ilgili yeni bir birim kurduklarını aktaran Albayrak “Yeni program bünyesinde kurulan Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile çalışmaya karar verdik. 16 bakanlıktan temsilcilerin bulunduğu bu ofis, tüm hedeflerimizi ve sonuçlarımızı her çeyrekte kontrol edecek” dedi.