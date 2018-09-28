Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Türkiye’nin en büyük vizyon projeleri arasında yer alan ve ülkeyi, dünyanın merkez üssü konumuna getirecek İstanbul Yeni Havalimanında ilk uçuşa artık sayılı günler kaldı. Yapılan bütün operasyonlara ve hâlâ devam eden bazı engelleme girişimlerine rağmen, yeni havalimanı 29 Ekim’de açılacak. Faaliyetler aralıksız devam ederken, yeni havalimanının sertifikasyon işlemlerinin 12 Ekim’e kadar tamamlanması planlanıyor. Ağustos ayında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden bir heyet, havalimanındaki çalışmaları incelemişti. İGA yöneticileriyle bir araya gelen heyet, havalimanındaki son gelişmeleri, sertifikasyon süreci aşamalarını ve teknik detayları değerlendirmişti. Heyet; pist, apron ve terminalde de incelemelerde bulunmuştu. Genele açık veya ticari havaalanı işletmek isteyenlerin, söz konusu yer için “havaalanı sertifikası” başvurusu yaparak, kendi adlarına düzenlenmiş yetki belgesi almaları gerekiyor. Sertifikalar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından veriliyor. İGA’nın, havaalanının uçuş emniyeti açısından uygunluğunu taahhüt eden yazısı üzerine, SHGM’nin yerinde yapacağı ön denetim sonrasında bu belge Bakan tarafından verilecek. İstanbul Yeni Havalimanının emniyet standartlarına uyumluluğu konusunda gerekli analizlere yıl içerisinde başlanmıştı.

Ulaşım ihalesini Otobüs A.Ş. kazandı

İstanbul Yeni Havalimanı için yeniden yapılan toplu ulaşım ihalesini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi Otobüs AŞ kazandı. Söz konusu şirketin, ihaleye 750 milyon liranın üzerinde teklif verdiği öğrenildi. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen ihaleye 9 şirket katıldı.

Yolcu testi de tamam

İstanbul Yeni Havalimanı’nda ilk defa yolcu testi gerçekleştirildi. Türk Hava Yolları çalışanları gerçek yolcu gibi hareket ederek, bagajlarıyla havalimanının bankolarında kuyruğa girip, gerçekleşecek işlemlerin tatbikatını yaptı. TK 6902 ve TK 6904 sefer kodları verilen uçuşun bilgileri, bilgisayar ekranları ve bilgi panolarına yansıtıldı. Bagaj gönderme sistemleri de test edildi. Kontuvarlar çalıştırıldı. Yaşanan sıkıntıları tek tek rapor altına alan THY ekibi, ilk günkü çalışmadan olumlu not verdiler.