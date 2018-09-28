Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl İSTANBUL



Açıklanan enflasyon yüzde 18 olmasına rağmen, markette birçok ürünün fiyatı, 2018’in başından bu yana yüzde 100’ü aşmış durumda.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, düzenlediği basın toplantısında, faturanın sürekli kendilerine kesilmesinden yakındı. Altunbilek, şu açıklamalarda bulundu: Öncelikle stok meselesine açıklık getirelim. Biz, tedarikçilerden alıp satıyoruz. Üretici değiliz ve paramız yok ki stok yapalım. TÜFE’nin yüzde 17,90 olarak açıklandığı bir dönemdeyiz. Ancak yüzde 30’un üzerinde de üretici enflasyonu var. Sadece üretici değil, kârlılıkları minimum seviyeye inen market zincirlerinin maliyetleri de her geçen gün artıyor. Kira giderlerimiz, özellikle işlek caddelerdeki marketlerde oldukça yükselmiş durumda. Bu konuda üyelerimize haber gönderdik, dükkan sahipleri fahiş artışa giderse zaten o marketi kapatıyoruz. Gramajı düşen ürünleri de toptancıdan almıyoruz. Elektrik faturamız çok arttı. Bütün üyelerimiz lojistik, ürün yönetimi, personel, enerji tasarrufu, ekipman kullanımı gibi birçok başlıkta maliyetleri kontrol altına almak için gerekli çalışmaları yapıyor. Asgari ücret zammı dahi geldiğinde, fiyatlara zam yapmayacağız, personel de çıkarmayacağız.