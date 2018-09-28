Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomik saldırılara inat, Türkiye ekonomi alanında önemli adımlar atmaya devam ediyor. AK Parti'nin bugün Meclis Başkanlığı'na sunacağı 12 maddelik teklifle, Kalkınma Bankası yeniden yapılandırılıyor. Teklife göre Türkiye Kalkınma Bankası'nın altında Türkiye Kalkınma Fonu kurulacak. Makine ve teçhizat sanayii, yazılım sanayii ve bilişim, tıbbı cihazlar gibi Türkiye'nin stratejik yatırımlarının finansmanı bu fon üzerinden sağlanacak. Fon, yatırımların finansmanı için kredi verebilecek, gerekirse yatırımlara ortak olabilecek. Hazine destekli olacak fon gerektiğinde uluslararası piyasalardan da kaynak sağlayacak.

ÜRETİM KAPASİTESİ

Teklifte imzası bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Düzenlemeyle Kalkınma Bankası'nın yeniden yapılandırılacağını belirten Muş, şunları söyledi: "Kalkınma Bankası daha güçlü sermaye yapısıyla faaliyet gösterecek. Bankanın piyasa ve pazar payı artacak. Bankanın altında kurulacak Türkiye Kalkınma Fonu'nun alt fonları olacak. Banka Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu uzun vadeli yatırımların finansmanında daha etkin bir rol üstlenecek, önemli bir enstrüman olacak. Yine kalkınma planı ve stratejik yatırımlara destek verecek. Bu destek fizibil, katma değer üretebilecek yatırımlara yönelik olacak."

Yapılan bu düzenleme ile Türkiye'nin üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini belirten Muş, "Aynı zamanda hedeflerimize ulaşmak için atılacak adımlar kapsamında bu düzenlemeyi yapıyoruz" dedi.

Kalkınma Bankası'nın mevcut bankacılık sisteminde etkinliğinin çok küçük olduğuna dikkat çeken Muş, "Türkiye'de kalkınma bankaları yüzde 6 paya sahip. Kalkınma Bankası'nın bankacılık sektöründeki aktif büyüklüğü binde 2.7, kredi büyüklüğü ise binde 3.2. Bu çok küçük bir rakam. Düzenlemeyle bankayı etkin hale getiriyoruz" diye konuştu.

Muş, teklifin yasalaşmasının ardından şirket ana sözleşmesi yapılacağını, Yönetim Kurulu'nun buna göre belirleneceğini ifade etti.

Sabah