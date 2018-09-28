Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak isteyen borçluların, 1 Ekim mesai saati bitimine kadar ödeme yapmaları gerekiyor.

Diğer taraftan, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 10'uncu ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 8'inci taksitinin ödenme süresi de 1 Ekim Pazartesi günü sona erecek.

Gelir İdaresi, 31 bin 56 kişi ve kuruluşun 1 milyon liranın üzerinde vergi borcunun bulunduğunu açıkladı. Listedeki ilk 100'ün borcu 30,7 milyar lira.