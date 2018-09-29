Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek market fiyatları, içinde bulunduğumuz günlerde vatandaşın en önemli gündem maddesi oldu. Yaşanan kur şokunun ardından ithalata bağlı olarak birçok üründe yaşanan fiyat artışları bütçeleri zorluyor. Üreticiden, dağıtıcıya ve market işletenlere kadar, herkes durumdan şikayetçi. Ancak en fazla muzdarip olanlar, tüketici ile başbaşa kalan marketler... Çünkü vatandaş, fiyatlara olan tepkisini doğrudan marketlere gösteriyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, “Kiradan enerjiye, personel giderlerinden tedarik ettiğimiz ürünlere kadar, her şeye zam gelmiş durumda. Bizim kâr marjımız zaten çok düşük, yüzde 3-5 civarında... Belirlediğimiz fiyatlar da bu marja göre. Şu anda bu maliyetlere dayanamayan marketler bile kepenk indiriyor. Bir fırsat olsa da, üretici fiyatlarının nasıl yükseldiğini vatandaşa gösterebilsek” diyerek, içinde bulundukları durumu anlatmıştı. Altunbilek, üretici enflasyonu yüzde 30’un üzerinde seyrettiğini, tüketici fiyatlarının ise yüzde 18 artışa işaret ettiğini, maliyetlerin tam olarak dahi etikete yansıtılmadığını ifade etmişti.

YARI FİYATINA RAFA ÇIKIYOR

Büyükşehirlerde bazı satış noktalarında 12 TL’ye kadar yükselen salkım dometes, büyük zincir marketlerde 5-7 TL arasında değişiyor. 4 TL’ye dayanan 5 litre su da, yine bu marketlerde 2,5 TL’ye tüketiciye sunuluyor. Büyük marketler, yüklü alım yaparken yakaladığı düşük maliyetler sayesinde satış fiyatlarını çok artırmıyorlar. Böylece vatandaşa da uygun alışveriş imkânı sunuyorlar.

KALİTELİ, UYGUN SATAN AVANTAJLI

Üretici maliyetlerinde yaşanan sert yükselişe rağmen büyük zincir marketler; istihdamı azaltmadan, diğer maliyetlerini aşağı çekmeye çalışarak, uygun fiyatlarla satış yapmayı sürdürüyor. Pahalılıkla mücadele eden tüketiciler de uygun ve kaliteli ürünleri arıyor. Gramajı düşüren ve fiyatı artıranları cezalandıran tüketiciler; şube sayıları 5-7 bine ulaşmış, mahalle aralarında vatandaşın ayağına kadar konumlanmış zincir marketleri tercih ediyor. 81 ilde “kaliteli ürün-ulaşılabilir fiyat” politikasıyla hareket eden bu marketler; hem yaptıkları yüklü alımlarla üreticiyi rahatlatıyor, hem 100 binlerce istihdam sağlıyor hem de alırken sağladıkları uygun fiyatları tüketiciye sunarak vatandaşa da nefes aldırıyor. Bu arada bazı büyük marketler, aracıları aradan çıkararak tarladaki üretici ile doğrudan anlaşıp, kendi lojistik ağlarını da kullanarak, avantajlı maliyet oranları yakalamayı başarıyorlar.