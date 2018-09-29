Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Bu çerçevede Almanya, Fransa, İtalya, Kazakistan, Kosova, Litvanya, Macaristan, Tataristan ve Tayland başta olmak üzere çalışmalar yapılacak. Ayrıca Brunei, Kamerun, Moğolistan, Mozambik ve Tunus’tan gelecek heyetlere yönelik Türkiye’deki KOBİ sistemini tanıtmaya yönelik bilgilendirme etkinlikleri düzenlenecek. Ayrıca TİKA desteğiyle Türk Cumhuriyetlerinde bilgi paylaşım programının organize edecek. KOSGEB daha önce de Küba, Bahreyn, Özbekistan, Moğolistan, Tataristan ve Afganistan olmak üzere 6 ülke ile KOBİ’ler arası iş birliğini geliştirmeye yönelik mutabakat zaptı imzalamıştı. Ayrıca Almanya, Fransa, İtalya, Litvanya ve Macaristan ile Mutabakat Zaptı imzalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmişti. Bu kapsamda 60 ülkenin 73 KOBİ destekleme kuruluşuyla ve 5 uluslararası örgüt ile toplam 78 mutabakat zaptı imzalanmış oldu.

Esnafın veri tabanı çıkarılacak

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tüm verilerin elektronik ortamda paylaşılması amacıyla 2 yıllık protokol imzaladı. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken iş birliği kapsamında karşılıklı veri paylaşımı yapılarak Esnaf Veri Tabanı oluşturulacağını söyledi. Palandöken, “Veri tabanında, esnaf ne üretiyor, ne kadar üretim yapıyor, kaç çalışanı var, kredi alma durumu, KOSGEB’in kredi tutarları gibi konular olacak. Böylece doğru analiz yapabileceğiz” dedi.