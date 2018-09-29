Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CABİR TURĞUT

İstanbul’da yeni nesil ısıtma teknolojileri alanında faaliyet gösteren Ardo isimli firmanın Genel Müdürü Mustafa Güngör, sebze ve meyve kurutmada kullanılan Avrupa menşeli fırınların yerlisini üretmeyi başardı. Mekanik düzeneğini ve yapısını incelediği bu makineyi kendisi imal etmek için 2 yıl önce çalışmalara başladığını anlatan Güngör, “AR-GE hazırlıklarımız sonucunda, ithalata bağımlı olduğumuz fırının daha da gelişmiş ve dayanıklısını yaptık” dedi. Fırının beğenilmesi üzerine ilk etapta 10 adet ürettiklerini, çeşitli kurumlardan da siparişler aldıklarını ifade eden Güngör, “Biz hem ucuzunu hem de kalitelisini imal edince, cihazımıza Rize Tarım Orman İl Müdürlüğü’nden talep geldi. Yerli ürünümüz, şu anda Fındıklı İlçesi Organik Meyve Üreticileri Birliği’nde kullanılıyor” diye konuştu.



1 YILDA 200 BİN TL CEPTE KALIYOR

Güngör, cihazın mevcut modellere göre; yüzde 50 oranında tasarruf sağladığını belirterek “Nanoteknoloji ile geliştirdiğimiz fırın piyasadaki muadillerinin 6 saatte yaptığı kurutma işlemini, 1,5 saatte tamamlıyor. Bu sayede enerjiden 1 yılda 200 bin lira civarında tasarruf etmek mümkün. Ayrıca, halihazırda üreticinin çöpe gittiği için değerlendiremediği yüzde 25 oranındaki meyveyi katma değerli olarak ekonomiye kazandırıyoruz” şeklinde konuştu.

AVRUPA STANDARTLARINA UYGUN

Dünyadaki 138 meyve türünden 80’e yakınının Türkiye’de yetiştirildiğini dile getiren Mustafa Güngör, şunları kaydetti: Sektör, kuru meyve için belirlediği 3 milyar dolarlık ihracat hedefinden uzaklaşıyor. Bunun sebeplerinden birtanesi kurutmadan sonra meyvelerin üzerinde kalıntı oluşması. Dolayısıyla ihraç edilemiyor ve geri gönderiliyor. Meyveyi partikül oluşmadan kurutan fırınımız ile AB standartlarını yakaladık.