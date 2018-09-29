Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA



Et ve Süt Kurumu’nun yurtdışından getirmiş olduğu hayvanlarda şarbon hastalığının çıkması sadece kırmızı eti değil beyaz eti de vurdu. Kırmız et tüketmek istemeyen vatandaşlar çareyi beyaz ette gördü ancak marketlerde yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalınca tepki göstermeye başladı. Tavuk etinin 9 ayda yüzde 200 zamlanması, stokçuluk iddialarını gündeme getirse de Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş, iddiaları yalanladı. Karakuş “Yem hammaddelerini ithal ediyoruz. Hammadde fiyatları yüzde 40 arttı. Vatandaşlar, fiyatlardan şikâyetçi ama üretici ne yapsın, tavuklar hava mı solusunlar?” dedi.



TMO, SÜREYİ UZATMALI

Karakuş, fiyatlarının düşmesi için TMO’nun, buğday ve arpa gibi hammaddelerde yapmış olduğu indirimi Mayıs-Haziran ayına kadar devam ettirmesi gerektiğini söyledi. Tavuk fiyatlarının artmasında yem üreticilerinin kötü gibi gösterildiğine tepki gösteren Karakuş “Fiyatlar arttı ama kimse üreticiyi düşünmüyor. Tavuklara yem yapmak için değişik ülkelerden hammadde ithal ediyoruz. Alınan hammaddeler, yıllık ciromuzun yüzde 40’ını oluşturuyor. Ürünleri dövizle aldığımız için fiyatlar sürekli artıyor. Sırf Temmuz- Ağustos ayında fiyatlar yüzde 40’ın üzerinde arttı. Hesaplarımızı dolar kurunun 4 TL olması üzerineydi. Dolar şimdiden 6,5 TL oldu. Yemlere zam yapmak zorunda kaldık” diye konuştu.