Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükümet, küçük ticari işletmeler ile 2.5 milyon esnafı, büyük ve zincir mağazalar, bayiler ve özel yetkili işletmelerin piyasadaki hakim pozisyonuna karşı korumaya aldı. Ticaret Bakanlığı, perakende ticarette uygulanan ilke ve kurallara ilişkin yönetmelikte önemli bir değişiklik yaptı. Buna göre; meslek odalarınca fiyatları tarifeye bağlanan malları satışa sunan büyük ve zincir mağazalar, bayi ve özel yetkili işletmelerin artık üretici firmalara yapacakları ödeme tarifedeki azami fiyatın yüzde 85'inden az olmayacak. Böylece, zincir mağazaların üreticiden toplu alım gerekçesiyle daha düşük fiyattan alım yaparak esnafı zorda bırakması önlenecek. Düzenleme, üretici ve tedarikçilerin sektörde etkin ve sürdürülebilir rekabet ortamında faaliyette bulunmasına katkı sağlayacak. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yapılan düzenleme ile esnafın haklarının korunduğunu belirterek, haksız rekabetin ortadan kalktığını söyledi.