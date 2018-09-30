Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl ikincisi düzenlenen “Uluslararası Operatörler Müşteri Etkinliği” 1-3 Ekim tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek. Türk Telekom International ve Turkcell Superonline’ öncülüğünde gerçekleştirilecek etkinlikte “Türkiye’yi bölgenin veri üssü ve iletişim merkezi yapma” stratejisi çerçevesinde önemli mesajlar verilecek. Zirveye Çin’den Almanya’ya Hindistan’dan Rusya’ya 40’ın üzerinde ülkeden 120 şirket ve 300 ziyaretçi bekleniyor. Türkiye’nin iki telekom devinin dünyanın önde gelen telekomünikasyon şirketlerini ülkemizde ağırlamasının büyük bir öneme sahip olduğunun altını çizen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, “Türkiye’ye yatırım konusunda operatörlerle ortak yürüttüğümüz çalışmalar, bölgenin veri üssü olması yolunda attığımız önemli adımlardan biri. Dünyanın ilk dijital operatörü olarak, uluslararası operatörlerle yapacağımız yeni iş birliği modelleriyle dijital dönüşümün merkezi olmayı hedefliyoruz. Türk Telekom ile ortak gerçekleştireceğimiz etkinlik, ülkemizin sadece bölgenin değil, dünyanın da merkezi olma potansiyelini açığa çıkaracaktır” dedi. Türk Telekom International Genel Müdürü Mehmet Toros da Türkiye’yi kıtalararası bir veri üssü ve iletişim merkezi haline getirme stratejisi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek “Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızla, altyapımızı güçlendirmeye odaklanıyor, ülkemizin büyümesine katkı sağlıyoruz. 40 ülkeden 120 şirketin katılacağı bu etkinliği ülkemizde gerçekleştirmek için Turkcell ile el ele verdik. Bu iş birliğini, sektörümüz adına çok değerli buluyoruz” diye konuştu.