Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ Sosyal Konut Projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum, "Bu yıl 21 bin yeni konutun ihalesini gerçekleştirdik. Bunları yüzde 5-10 peşin, 20 yıla varan vadelerle vatandaşımıza veriyoruz ve barınma ihtiyacını gidermesi noktasında devletimiz destek oluyor" dedi.
Kurum'dan dar gelirli vatandaşlara 'sosyal konut' müjdesi
16.11.2018 - 09:20 | Son Güncelleme: 16.11.2018 - 09:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ Sosyal Konut Projesi ile ilgili "655 bin hak sahibi vatandaşımıza konutlarımızı teslim ettik. Bu yıl içerisinde 46 bin 700'ünü daha tamamlamayı düşünüyoruz" dedi.
Etiketler : Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,TOKİ Sosyal Konut Projesi,
588981 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/588981.aspx
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