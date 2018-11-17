Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, altıncı ayını geride bırakan akaryakıtta eşel mobil uygulamasıyla devletin 8,3 milyar lira ÖTV’den feragat ettiğini söyledi. Aktaş, 17 Mayıs’tan bu yana uygulanan eşel-mobil sistemine ilişkin yaptığı değerlendirmede, söz konusu uygulamayla ekonomi yönetiminin, Türkiye’ye karşı yapılan ekonomik saldırılara karşı halkı olası akaryakıt zamlarından koruduğunu bildirdi. Söz konusu sistemin bir şemsiye işlevi gördüğünü ve motorinde bir litrede 1 lira 4 kuruşa kadar çıkan zam ihtiyacının ÖTV’den karşılandığını aktaran Aktaş, “Halkın zamlardan nasıl korunduğuna yönelik en iyi örnek LPG’de yaşandı. Devlet bu kalemde ÖTV tutarı litrede 2 kuruş kalana kadar zam ihtiyacını tüketiciye yansıtmadan karşıladı. Mayıs ayından bu yana 6 aydır uygulanan eşel mobil sistemiyle devlet 8,3 milyar lira ÖTV’den feragat etti.” diye konuştu. Aktaş, devletin akaryakıtta feragat ettiği toplam ÖTV’nin 6 milyar 319 milyon lirasının motorin, 541 milyon lirasının benzin ve 1 milyar 478 milyon lirasının ise LPG’deki zam ihtiyacının vergiden karşılanmasıyla oluştuğunu vurguladı.

Enflasyonu 1,5 puan düşürdü

Eşel mobil sistemi ile akaryakıt fiyatlardaki yükselişin önüne geçilmesenin aylık enflasyon rakamlarına minimum 1-1,5 puanlık bir düşüş etkisi oluşturacağına değinen Aktaş, “Çünkü akaryakıttaki fiyat artışına paralel olarak lojistik ve taşımacılık sektörleri mecburen fiyat artışları yapmak durumunda kalacaktı. Hepimiz biliyoruz ki, özel sektör bir kez zam yapınca aşağı yönlü revizyonu pek mümkün olmuyor” ifadelerini kullandı.

Bayi kâr payları artmalı

Akaryakıt sektöründe dağıtıcı ve bayilerin toplam karlılık oranının brüt yüzde 10 ile 11 arasında değiştiğini vurgulayan EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, “Bayiye brüt yüzde 5-5,5 kâr kalıyor. Satış kredi kartı ile gerçekleştiğinde yüzde 3’e varan oranda POS komisyon ücreti bankalarca tahsil edildiği için bayinin brüt kar marjı ise yüzde 2’ye düşüyor” ifadelerini kullandı. Aktaş, bu marja işletmenin ayakta kalmasının zor olduğunu vurgulayarak, bayi kar payının artırılması gerektiğini anlattı.