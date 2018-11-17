Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de konut fiyatları en yüksek ilçeler arasında Beşiktaş 11 bin 323 lirayla ilk sırada yer alırken, onu 10 bin 222 lirayla Bozcaada, 9 bin 200 lirayla Beykoz, 9 bin 156 lirayla Bakırköy, 8 bin 571 lirayla Sarıyer, 8 bin 146 lirayla Çeşme takip ediyor. Kadıköy’de konutların metrekare satış fiyatı 7 bin 386 lirayı bulurken, bu alanda Beyoğlu 6 bin 267 lirayla sekizinci, Bodrum 6 bin 57 lirayla dokuzuncu, Adalar ise 5 bin 673 lirayla onuncu sırada yer alıyor. İş yerlerinde en yüksek meblağlı metrekare satış fiyatına sahip ilk 10 ilçeden 8 tanesi İstanbul’da yer alırken, listeye İzmir’den iki ilçe giriyor. Listede ilk sırayı 14 bin 950 liralık iş yeri metrekare satış fiyatıyla Beşiktaş alırken, onu 11 bin 877 lirayla Sarıyer, 11 bin 833 lirayla Beyoğlu, 10 bin 455 lirayla Çeşme, 10 bin 229 lirayla Kadıköy takip ediyor.