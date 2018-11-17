Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Design Week Turkey etkinliği kapsamında gazete ve dergilerin ekonomi müdürlerine açıklamalarda bulundu. Konuşmasında ihracatçıların son dönemde yaşadığı finansman zorluğuna dikkat çeken İsmail Gülle, bu dönemde en çok desteklenmesi gereken kesimin ihracatçılar olması gerektiğini savundu. Göreve geldikten sonra ihracatçılarla çok sıkı bir diyalog içerisinde olduğunu anlatan TİM Başkanı Gülle, “Benimle konuşan her on ihracatçıdan beşi finansman sıkıntısından söz ediyor. Fakat bunun yanında diğer beşi de yeni pazarlara nasıl gireceğini soruyor. Bir yandan sıkıntılı bir durum varken diğer yandan olumlu gelişmeler oluyor” dedi.



KUR DAHA DÜŞERSE SIKINTI!

Bankaların kredi isteyen ihracatçıyı yüksek teminat mektubu oranları ve yüksek teminat tutarları ile âdeta kredi alamaz hâle getirmesine tepki gösteren İsmail Gülle “Yüzde 1’i aşan orandaki teminat mektubu istenmesi kabul edilemez. Kredinin yüzde 100’ünü aşan oranda varlığın teminat gösterilmesi yazıktır. Kredi kullandırmada bu kadar tutucu olmamak lazım” ifadelerini kullandı.

Dolar kurunda gelinen 5,40 seviyelerinin olumlu olduğunu ancak kurun bu seviyenin altına inmesi durumunda ihracatçının maliyet sıkıntı yaşacağını kaydeden Gülle, kurun hızlı arttığı dönemde enerji gibi birçok giderde artış olduğunu, bu maliyet artışlarının gerilemediğini hatırlattı.



KONKORDATO UYARISI

Konkordato salgınına yönelik de değerlendirmelerde bulunan Gülle, şunları söyledi: Daha önce iflas erteleme vardı. Bu tür müesseseler emniyet supabı görevi görüyor. Bunu iyi niyetli kullanmak lazım. Bu sistemi korumak lazım. Konkordato ilan eden; işçisini, alacaklılarını da düşünmeli. Kulağımıza kötü niyetli kullanımların da olduğu geliyor. Yargısal bir süreç tabii.

ABD’nin komşumuz İran’a yönelik başlattığı yeni yaptırımlar sonrası bu ülke ile ticaretimizdeki gelişmeleri sorduğumuz İsmail Gülle, şu anda ticarette herhangi bir sıkıntı olmadığını, daha önce yaşanan finans alanındaki sıkıntının da ortadan kalktığını bildirdi.

THY'YE KARGO UYARISI

İstanbul Havalimanı’nın Türk ihracatçısına dünya ölçeğinde büyük bir lojistik avantajı sağladığını vurgulayan Gülle, Türk Hava Yolları yönetimine hitaben şunları söyledi: Önce giden suyu içer. Önde giden sıranın başına geçer. Bunu unutmayalım.

'HAYALLERİ PARAYA ÇEVİRMELİYİZ'

TİM Başkanı Gülle, uluslararası arenada öncü ülkelerden biri olabilmek için Design Week Turkey’i düzenlediklerini anlattı. Bu yıl üçüncüsü yapılan etkinliğin İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde 18 Kasım’a kadar süreceğini kaydeden Gülle “3 gün boyunca, 22 panel ve konferans, 50’den fazla konuşmacı, 19 sergi ve enstalasyon, 16 atölye çalışması, 100’ün üzerinde tasarımcı ve binlerce izleyici bir araya gelecek” dedi. Geçen yıl 5 gün boyunca 40 bin ziyaretçinin ağırlandığını belirten Gülle, Londra, New York gibi şehirlerde sayıların 400 binleri bulduğunu söyledi. Tasarımla yüksek teknolojili ihracatına geçene kadar katma değer sağlayabileceklerini ifade eden Gülle “İnsanların hayallerini paraya çevirmemiz lazım” diye konuştu. Gülle, Türkiye’nin 200 milyar dolarlık ihracat potansiyeline bir 200 daha eklemesinin yakın vadede mümkün olmadığını ancak 400 milyar dolarlık ihracatın tasarımla başarılabileceğini söyledi.