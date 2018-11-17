Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell’in yürüttüğü toplumsal fayda projelerini çatısı altında toplayan Turkcell Vakfı, resmen faaliyetlerine başladı. Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanlığı’na Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça getirilirken, Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcılığı’na Atilla Koç seçildi. Turkcell Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu: Kaan Terzioğlu (Başkan Yardımcısı), Ali Türk, Osman Yılmaz ve Banu Şensivas (Genel Sekreter). Vakfın ilk mütevelli heyeti toplantısına başkanlık eden Ahmet Akça “Turkcell Vakfı çatısı altında ülkenin ve toplumun her alanda ihtiyaç duyduğu bilim insanlarının ve vasıflı işgücünün yetiştirilmesini sağlayarak bu suretle ülkenin istihdam imkânlarını artırıcı eğitim çalışmalarında bulunmak istiyoruz. Türkiye’nin teknolojide tüketen değil üreten ülke olması yolunda rol alacak öğrenciler ve öğretim elemanlarının yetişebilmesi için ekonomik, sosyal ve kültürel destek sağlamak üzere çalışacağız” dedi.