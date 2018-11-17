Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ARSLAN: BÜYÜMEYE DESTEK

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan; yenilikçi ve güvenli yatırım aracı alternatiflerini çeşitlendiren bu düzenlemenin, ülke ekonomisinin büyümesinde olumlu yansımalarının olacağını belirtti. Arslan, “Söz konusu değişiklikle birlikte, finansal kurumların likiditesi düşük varlıklarını menkul kıymetleştirerek sermaye piyasalarından fon sağlayabilme kabiliyetleri de artmıştır. Dolaşımdaki borçlanma araçları büyüklüğü bazında, sektör genelinde ikinci sırada yer alan bankamız, önümüzdeki dönemde bu kapsamdaki menkul kıymet ihraçları ile piyasada yer alacak ve ülke ekonomisinin finansman ihtiyacını karşılamak için yenilikçi çalışmalar yürütmeye devam edecektir” dedi.



KURU: KATKISI BÜYÜK OLACAK

Ziraat Bankası Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru da “Bankamızın bilançosunda yer almakta olan yüksek kaliteli kredi portföylerinin menkul kıymetleştirilmesi, bir süredir gündemimizdeydi. Yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi, finansal piyasalarımızın derinleşmesine önemli katkılar sağlayacak. Hem sektörün finansman alternatifleri, hem yatırımcılar açısından yenilikçi ve güvenli yatırım aracı alternatifleri çeşitlendirilecek” diye konuştu.