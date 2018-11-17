Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın “efsane” otomobilleri arasında yerini alan Corolla, 12’nci nesli ile 2019 yılında yollara çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye’de üretilecek Yeni Corolla, lüks ve fonksiyonel kabini, hibrit versiyonu, güvenlik özellikleri ve teknolojisi ile sedan otomobillerin standartlarını yeniden belirleyecek. Yeni Corolla, hibrit ve benzinli olmak üzere iki farklı motor seçeneği ile satışa sunulacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Toyota’nın Sakarya fabrikasında incelemelerde bulunarak “Yeni Corolla Sedan Hibrit modelini görme ve kullanma imkânım oldu. İlk defa bu sınıfta hibrit bir araç Türkiye’de üretilecek. Elektrikli ve hibrit araçlar hızla yaygınlaşıyor, konvansiyonel motorların yerini alıyor. Araç başına yüzde 50’ye varan yakıt tasarrufu sağlayan bu yeni model hibrit araçların ülkemizde yaygınlaşmasıyla, akaryakıt ithalatımızda da düşüşler görebileceğiz, böylelikle dış ticaret açığımız azalacak” dedi.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO’su Ali Haydar Bozkurt da, yeni Corolla’nın yerli üretim olmasının çok önemli avantajlar sağladığını kaydederek şöyle konuştu: Türk halkının çok sevdiği ve tercih ettiği bir otomobil. 2016 ve 2017’de filo hariç, toplam otomobil satışlarında Corolla, tüm modeller arasında en çok satılan model olmayı başardı. Yeni Corolla ile birlikte bu başarının artacağını ve modelimizi en üste taşıyacağına inancım tam. Yerli üretim yeni Corolla’nın, kamu aracı olarak da tercih edilmesini bekliyorum.

İki motor tercihiyle 2019’da satışta

Yeni Corolla, 2019 yılının ilk çeyreğinde iki farklı motorla satışa sunulacak. Bunlardan en çok dikkat çekeni, ÖTV teşviği kapsamında bulunan, kendi kendini şarj etme özelliğine sahip 122 HP güce sahip 1,8 litrelik hibrit motor olacak... Hibrit motor, 3,4 lt/100 km gibi düşük yakıt tüketimi sunuyor. Günlük kullanımlarda yüzde 50’ye kadar tamamen elektrikli sürüşü de gerçekleştirebiliyor. Yeni Corolla’nın ikinci motor seçeneği ise, geliştirilmiş 1.6 benzinli motor olacak. Altı ileri manuel veya CVT otomatik vites kutusuyla tercih edilebilen 1,6 litre motor, 132 HP güç üretiyor. Tüketimi ise 100 kilometrede, ortalama 5,8 litre olarak gerçekleşiyor.