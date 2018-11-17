Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 3 Kasım’da Davraz Mahallesi’ndeki petrol istasyonunda, abartı egsozlu aracıyla drift yaptığı tespit edilen A.G.’ye 6 bin 12 lira tutarında para cezası uyguladı.

Isparta polisi ayrıca, bugün Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Yerleşkesi içerisinde drift yaptığı tespit edilen Y.E.’ye de 5 bin 10 lira ceza kesti.

Drift yaptığı tespit edilen sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süre ile el koyulurken, söz konusu 2 araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.