Uzun süre 3 TL ve üzerinden seyreden domates fiyatları Irak pazarındaki daralma nedeniyle 2,40 TL’ye düştü. Buna karşın küf hastalığı sonrası perakende olarak 2,5 TL’den satılan soğan, 5 TL’ye kadar yükselirken, geçtiğimiz ay fiyatı 1,7 ile 2 TL olan patates de 2,60 TL bandını gördü. Fiyatları değerlendiren Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, “Asıl fiyat değişikliği soğanda yaşandı ama patateste de artmasını bekliyoruz. Hiç kusura bakmayın patates ve soğanda bahar sezonuna yani yeni ürünlerin çıkmasına kadar fiyat artışı devam eder” dedi. Tüketiciler ise yüksek fiyatlara tepki gösterdi.
Domatesin fiyatı düştü, soğan ve patates üzdü
18.11.2018 - 03:40 | Son Güncelleme: 18.11.2018 - 03:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eylül ayının zam şampiyonu domateste fiyatlar gerilerken soğan ve patateste zam sinyali geldi.
Etiketler : domates,domates fiyatları,papates,soğan,
589227 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/589227.aspx
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