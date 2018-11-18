Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin yıllardır hedeflediği “yüksek teknolojili üretim” alanında yeni yatırımlar hayata geçiriliyor. Gebze’deki TÜBİTAK Marmara Teknoloji Serbest Bölgesi’nde bulunan General Electric (GE) Havacılık Teknoloji Merkezi bünyesinde, Katmanlı İmalat Teknolojileri AR-GE Laboratuvarı açıldı. Bu laboratuvar, uçak motoru parçalarının katmanlı imalat teknolojilerine uygun tasarım ve geliştirme çalışmalarına, dünya standartlarında katkı sunmak için faaliyet gösterecek. Açılışa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; millî teknoloji, güçlü sanayi vizyonuyla yola çıktıklarını, bu vizyonun temeline yüksek katma değerli üretimi, dijital dönüşüme odaklanan ve verimli çalışan sanayiyi koyduklarını kaydetti.



BÜYÜK BİR FIRSAT

Varank, yapısal dönüşüm için gerekli adımları attıklarına işaret ederek, “Nihai hedefimiz Türkiye’yi sanayi ve teknolojide lider bir üretim üssü hâline getirmektir. Tabii bunu yaparken günceli çok iyi takip etmek, kabiliyetlerimizin farkına varmak ve fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla açılışını yaptığımız laboratuvarın, Türkiye’yi geleceğin teknoloji merkezlerinden biri yapacak önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Varank, memnuniyet verici bir başka gelişmenin de, bu tesisin, General Electric’in küresel bazdaki üç laboratuvarından biri olduğunu söyledi. Katmanlı üretim alanında hem malzeme hem de farklı geometrilerin AR-GE’sinin yapılacağı bu laboratuvarda, Türkiye menşeli tasarımların geliştirileceğini aktaran Bakan Varank; bu tasarımların, havacılıktan otomotive, beyaz eşyadan enerjiye pek çok farklı alanda kullanılabileceğini ve yüksek katma değerli üretim önceliğine doğrudan hizmet edeceğini kaydetti.

400 mühendis 15 milyon $ yatırım

GE Havacılık Türkiye Teknoloji Merkezi Genel Müdürü Aybike Molbay, yeni merkezin açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a bilgiler verdi. Katmanlı imalatta derin bilgi sahibi olduklarını, tecrübelerini Amerika ve İtalya’dan sonra Türkiye’ye taşımaktan gurur duyduklarını ifade eden Molbay “GE Havacılık Türkiye Teknoloji Merkezinde bugün 400’den fazla yetkin Türk mühendis çalışıyor. Merkez için bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz yatırımımız, bu laboratuvar ile toplamda 15 milyon doları aştı” diye konuştu.

TEKNOPARK girişimlerine 100 milyon TL

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, erken aşama teknoloji tabanlı girişimlere yönelik “Girişim Sermayesi Destekleme Programı”na yapılan başvuruların sonuçlarını açıkladı. Buna göre, program kapsamında toplam 23 kuruluşun katıldığı 10 fonun desteklenmesi kararı alındı. TÜBİTAK’ın 100 milyon liralık bütçe ayırdığı programla hayata geçecek fonların, 5 yıl içinde 1,8 milyar liralık kaynak oluşturması bekleniyor. Yurt içi ve yurt dışından getirilecek bu kaynaklarla oluşturulacak fonlar, Türkiye’de yerleşik ‘start up’lara yatırım yapacak ve bu girişimleri büyüterek ticarileştirilmelerini sağlayacak.

Yıldız Teknopark, ODTÜ Teknokent, Sabancı Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, İstanbul Teknokent, Fırat Teknokent, Ankara Üniversitesi Teknokent, Koç Üniversitesi, Arı Teknokent, Ege Teknopark, Erciyes Teknopark gibi kuruluşların projeleri destek kapsamında bulunuyor.