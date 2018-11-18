Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ergün, şunları söyledi: Hayvanların tedavi edildiği süre boyunca onlara verilen ilaçlar, antibiyotik kalıntıları ve hayvan yemlerine geçen pestisitler ette birikebildiği gibi sakatatta, karaciğer ve böbrekte de birikim yapabilmektedir. Bu kimyasal kalıntılar, insan sağlığı için önemli sıkıntılara yol açabiliyor. Bu yüzden eti iyi pişirmek lazım. Ayrıca kıymada ve taze kaşarda insan sağlığında ciddi problemlere yol açacak hileler yapılıyor. Kıymaya çok fazla yağ ve sakatat katılıyor. Bunun dışında karaciğer, dalak katılarak da rengi kahverengi ete dönüştürülüyor. Süt ürünlerinde ise taze kaşar peynirleri tarihleri geçmeye yakın toplanıp tekrardan yoğurularak, paketlenip sunuluyor. Bunları alırken dikkatli olunmalı.