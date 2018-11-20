Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Pilot kontrolüyle uçan, aynı zamanda otonom sürüş özelliğine de sahip drone, 20 kilometre mesafeye kadar kargo taşıyabilecek. Drone ile kargo taşımacılığına yönelik hazırlıklarını sürdüren PTT, araçları da üç kategoriye ayırdı. 2, 5 ve 7 kilogram taşıma kapasitesine sahip ‘drone’lar; small, medium ve XLarge modelleriyle çalışacak. 7 kilogram ağırlığındaki paketleri taşıyacak XLarge modeli, 20 kilometre menzile kadar olan hedeflere ulaşabilecek. Ankara’da tek merkezden kontrol edilebilecek ‘drone’lar, bataryası bittiğinde en yakın istasyona iniş yapabiliyor. Kötü hava şartlarında da görevi sonlandırıp, kalkış yaptığı istasyona dönebiliyor. Kargo ‘drone’lar ilk etapta, postacıların ulaşmakta güçlük çektiği ya da ulaşımın maliyetli olduğu kırsal bölgelerde kullanılacak.