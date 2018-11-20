Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lise mezunu 35 yaşındaki Çakar, ailesine destek olmak için iş ararken, sosyal medyada KOSGEB'in kadınlara yönelik girişimcilik kursu açtığını öğrendi. Yıllardır çalışma hayali bulunan 2 çocuk annesi Çakar, KOSGEB'in girişimcilik kursuna katılarak sertifikasını aldı.Çakar, ardından başvurduğu KOSGEB'den aldığı 50 bin lira hibe desteği ve daha sonra 100 bin lira sıfır faizli makine ekipman kredisi ile beton tesviye ve mastarlama üzerine iş yeri kurdu. Kendi işinin patronu olan Çakar, 4 kişiyi istihdam ediyor.

Esma Çakar, AA muhabirine, iş ararken işveren durumuna geldiğini söyledi.Eşinin önerisi üzerine bu işi seçtiğini, ilde bu işi yapan başka kadın olmadığını vurgulayan Çakar, şöyle konuştu."İş arıyordum, çok şükür hem işe kavuştum hem de istihdam sağlıyorum. Bir şeyler yapabilmek çok güzel. Bilhassa bir kadının böyle bir inşaat firmasında olması çok gurur verici. Eşim beton döküm işinde ben de tesviye işinde çalışıyorum. Yani onun yaptığı işi ben devam ettiriyorum."

KOSGEB'in birçok imkanlarından yararlandığını kaydeden Çakar, "Cirom kredinin yanı sıra işçi ücretlerini ve diğer giderlerimi rahat karşılıyor. Bana karı kalıyor." dedi.

"Siirt'te betona kadın eli değdi"

Kadınlara iş yaşamına dahil olmaları tavsiyesinde bulunan Çakar, "Siirt'te betona kadın eli değdi. İnşallah ilk ben oldum ama son olmam. Sadece inşaat sektöründe kadınların yapabileceği işler bununla kısıtlı değil. Çok geniş bir iş alanı var. Ben bu işe cesaret edip girdiysem bütün kadınlar girebilir."

Çakar'ın eşi Gökhan Çakar da eşini iş konusunda her zaman desteklediğini belirtti.Siirt'te bir ilki eşinin gerçekleştirdiğini dile getiren Çakar, "İnsanlara daha faydalı olacağını düşünerek böyle bir şeye katkı sağlamak istedik. Eşimi bu başarısından dolayı kutluyorum." dedi.

Kadına pozitif ayrımcılık

KOSGEB İl Müdürü Ömer Erkılıç ise Çakar'ı uygulamalı girişimcilik eğitimine tabi tuttuklarını daha sonra girişimcimize 50 bin lira hibe desteği, daha sonra 100 bin lira sıfır faizli makine ekipman kredisi verdiklerini aktardı. Çakar'ın iş ararken işveren konumuna geldiğini ifade eden Erkılıç, "Girişimcimiz ilk başta bize geldiğinde iş arıyordu. Biz girişimcimize KOSGEB'in sunduğu yeni girişim desteğini anlattık. Girişimcimiz de Siirt'te yaptığı araştırma sonucunda piyasadaki bu işin açığını gördü. KOSGEB desteği alarak işletmesini açtı. Girişimci kadınlara yüzde 20 pozitif ayrımcılık yapıyoruz." diye konuştu.