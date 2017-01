Türkiye Gazetesi

Necmi ÇİÇEKÇİ

Emlak Konut GYO’dan GYODER’e, Artaş İnşaat’tan İhlas Yapı’ya, Invest İnşaat’tan, Sur Yapı’ya, Irmak Group’dan Ege Yapı’ya kadar sektörün önde gelen temsilcileri 2017 yatırımları için “durmak yok, yola devam” mesajı verdi. Yeni yılda da ekonomik istikrara katkı verecek olan firmaların yatırım projeleri şöyle:

"YENİ PROJELER YOLDA"

Gayrimenkul sektörü, 2016'nın ardından 2017 yılına umutla bakıyor. Yeni yılın ilk yarısı itibarıyla büyük bir hareketlilik bekliyoruz. İhlas Yapı olarak 2017 yılında yatırımlarımıza daha da ağırlık vererek sektördeki faaliyetlerimizi artıracağız. Bu noktada ülkemize ve sektörümüze güveniyoruz. Bizim Evler 7 projemizin inşa çalışmaları hızla sürerken, 2017 yılında hayata geçireceğimiz yeni projelerimizi de çok yakında lanse edeceğiz.

EMLAK KONUT GYO'NUN HEDEFİ 8 MİLYAR TL

Murat Kurum: 2016 yılı Emlak Konut GYO için yeni hikâyelerin yazıldığı yeni atılımların yapıldığı bir yıl oldu. Devam etmekte olduğumuz her işte muvaffak olduk ve Emlak Konut'un hikâyesini her geçen gün daha da sağlamlaştırdık. Zorlu piyasa koşullarının hâkim olduğu 2016'da çok ciddi üretim ve satış rakamlarına ulaşmayı başardık. Ülkemize ve insanımıza güveniyoruz. Türkiye'de daha yapılacak çok iş ve katedilecek çok yol olduğunu düşünüyoruz. 2016'daki bu başarıyı 2017 yılında da İstanbul ve Anadolu'nun çeşitli illerinde projeler geliştireceğimiz ve yeni arsa alımları ve yeni ihalelerle sürdüreceğiz. 2017 yılı içerisinde 1.279.513 metrekare satış hedefimiz var. Toplamda 9.900 bağımsız bölümün satışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Ayrıca yine bu yıl, değeri 1.5 milyar TL'lik arsayı ihale etmeyi planlamaktayız bu da 10 milyar TL'lik iş yapacağımız anlamına geliyor.

ARTAŞ İNŞAAT'TAN 5 YENİ PROJE

Süleyman Çetinsaya “2017 yılı da bizlerin daha da hız kazanacağı ve büyüyeceği bir yıl olacaktır. 2017 yılındaki yatırımlarımıza daha da ağırlık vererek 5 yeni projeye başlıyoruz. Avrupa Konutları Yamanevler, Avrupa Konutları Arıcılar, Avrupa Konutları Kale 2, Avrupa Konutları Atakent 4 B ve Avrupa Konutları Atakent 4 C projelerimizle birlikte 10 şantiyede 6 binin üzerinde çalışanımızla faaliyetlerimize aralıksız devam edeceğiz.” diye konuştu.

2017 PROJELERİ

Ümraniye’de hayata geçirilecek Avrupa Konutları Yamanevler projesinde 480 bin metrekare toplam inşaat alanıyla, 1.669 konut ile ofis ve ticari üniteler yer alacak. Proje, 285 bin metrekare toplam satılabilir alana sahip.

Avrupa Konutları Kale projesinin yanı başında projelendirilen Avrupa Konutları Kale 2 projesi, 83 bin metrekare toplam inşaat alanıyla 270 konut ve ticari ünitelerden oluşacak. Projenin satılabilir alanı ise 45 bin metrekareyi buluyor. Avrupa Konutları Arıcılar’ın ilk etabında 125 bin metrekare toplam inşaat alanında, 384 konut ve ticari üniteler yer alacak. İlk etabın satılabilir alanı ise 68 bin 500 metrekareye sahip.

Avrupa Konutları Atakent 4 projesi A etabına 2017’de B ve C etapları ekleniyor. Projenin A etabında 517, B etabında 430 konut, C etabında ise 270 konut olmak üzere toplam 1.217 konut ve ticari üniteler yer alacak. Geleceğin Bağdat Caddesi olarak nitelendirilen bir noktada konumlanan proje; A, B ve C etaplarıyla beraber toplam 254 bin metrekare toplam inşaat alanı ve 165 bin metrekare satılabilir alana sahip.

SUR YAPI'DAN 8 YENİ PROJE

Altan Elmas: Bu yıl yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. 2017 yılı için şu ana kadar planladığımız projelerle toplam 2 bin 706 konut ve ticari alan üreteceğiz. Böylece 2,7 milyar liralık ilave yatırımı ekonomimize kazandırmış olacağız. Bursa, İstanbul ve İzmir haricinde farklı bir ilde daha yatırım yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sur Yapı, 2017'de 2,7 milyar liralık yatırımla 6 farklı bölgede 8 proje inşa edecek.

Avrupa yakasında Topkapı, Kağıthane, Bahçekent, Anadolu Yakasında da Sancaktepe, Koşuyolu ve Maltepe olmak üzere 8 yeni projeye başlayacağız. 2,7 milyar lira yatırım değeri bulunan 8 projede 2 bin 558 konut ve 148 ticari alan olmak üzere toplam 2 bin 706 bağımsız bölüm satışa çıkacak. Geçen yıldan satışı devam eden projelerle 2017 yılında 3,6 milyar liralık portföyü yönetmiş olacağız.

INVEST İNŞAAT'TAN 800 MİLYONLUK YATIRIM

Bahattin Uçar: Ortak girişimle hayata geçirdiğimiz Vadistanbul projemiz, Express 24, Küçükçekmece Göl Plus projelerimizde inşa çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu projelerimize ek olarak 2017 yılında inşasına başlayacağımız üç yeni projemiz de bulunuyor. Bunlardan ikisi yine Vadistanbul’un üçüncü etabının karşısındaki Vadi Koru ve Vadi Ofis projelerimiz. Bir diğeri de Veliefendi’deki VeliPort projemiz olacak. Yeni projelerimizin toplam yatırım değeri ise 800 milyon TL’yi buluyor. Ortak girişimle Türkiye’nin dinamiklerine güvenimiz tam. Bu anlamda yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Yeni yılda Türkiye’nin ve inşaat sektörünün önü açık.

"5 PROJEYE START VERECEĞİZ"

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı: 2016 yılında zorluklara rağmen toplam satış rakamlarımızda artış oldu. 2017 yılı için çok umutluyuz. Faiz oranlarındaki düşüş devam ediyor. Bizler de farklı fırsatlar ortaya koyduk. 2017, 2016'yı geride bırakacak. Türkiye gibi genç nüfus ve büyüyen bir ekonominde konut talebi durmaz. Talepte azalma yok, talebin ötelenmesi var. Önümüzdeki dönemlerde doğru fiyat politikasıyla talep canlı bir şekilde devam edecektir. 2017'de 5 projenin lansmanını yapacağız. 3 yılda toplam 8 proje yapacağız. Ege Yapı olarak 2 milyar 500 milyon liralık yatırım planlıyoruz.