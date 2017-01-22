Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağladığı yüksek prim avantajı ile konut alıcılarına emsalsiz bir yatırım fırsatı sunan Ortak Girişim, Lensistanbul’u bölgede prestijli bir yaşam projesi olarak konumlandırıyor.Yaşam alanlarının merkezinde yer alan proje, bünyesindeki ticari üniteleri ve AVM’siyle Kurtköy’ün yeni yüzünü oluşturacak.

Lens Çarşıda yer alan semt dükkânları bölge halkının tüm ihtiyaçlarına cevap vermek üzere planlanırken, mahalle kültürü konsepti de yatırımcılara sunuluyor.

1+1 DAİRELER 297.000 TL

Lensistanbul, 33.000 metrekare arsa üzerinde 1162 konut ve 85 ticari üniteden oluşuyor.

Lüks ve konforlu detaylara sahip konut seçeneklerinin sunulduğu Lensistanbul’da 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut tipleri ile 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan dubleks daire seçenekleri de sunuluyor.

1+1 dairelerin 297.000 TL’den başladığı projede daireler, 45 metrekare ile 150 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

KİŞİYE ÖZEL CAZİP ÖDEME PLANLARI

Lansman öncesi sınırlı sayıda daire için yüzde 15’den başlayan peşinatlar ile 60 ay vade farksız ödeme seçeneği Lens Yapı bünyesinde oluşturuluyor.

Alternatifli ödeme seçeneklerinin yer aldığı projede ayrıca 1.590 TL’den başlayan taksitler ile yarısı peşin, yarısı anlaşmalı bankalar aracılığı ile 120 aya kadar kredi kullanma imkânı da sunuluyor.

ULAŞIM AĞLARININ MERKEZİNDE

Kurtköy bölgesinde, TEM Otoyolu ve Metro istasyonunun yanı başında yükselen projenin Sabiha Gökçen Havalimanı ve şehir içi ulaşım ağlarına yakın bir noktada yer alması, Lensistanbul’u şehrin gözde projesi hâline getiriyor.

İnşa çalışmalarına başlanılan ve yakın bir zamanda lansmanı gerçekleşecek projede teslimler Haziran 2018’de yapılacak.