Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ortadoğu Grup İcra Kurulu Başkanı Mehmet Gür, altyapı ve ulaşım projeleri tamamlanıncaya kadar bölgedeki yükselişin devam edeceğini belirtti. Bölgenin değerlenmesinde 3. Havalimanı projesi, ulaşım ağlarının gelişmesi ve markalı konut üreticilerinin proje geliştirmesi gibi etkenlerin olduğuna dikkat çeken Gür; kendilerinin de 8 bin 936 metrekare alan üzerinde, 222 daireden oluşan Yeni Nesil Eyüp projesini hayata geçirdiklerini söyledi. 2+1 ile 3+1 daire seçeneklerinin yer aldığı projede, daire büyüklükleri 113 metrekare ile 150 metrekare arasında değişiyor. Vade farksız 100 ay taksit ile daire sattıklarını belirten Gür, yakında bölgede bir proje daha yapacaklarının müjdesini verdi. Yeni Nesil Eyüp’te peyzaj alanları, yürüyüş yolları, kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, sauna, kapalı otopark ve 24 saat güvenlik bulunduğunu söyleyen Gür; metro istasyonun hemen yanı başında yer alan projenin yüzde 73’ünü yeşil ve açık alana ayırdıklarını belirtti.