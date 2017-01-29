Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

JLL’nin yaptığı araştırmaya göre ticari gayrimenkul yatırımları 2017’de 50 milyar dolarlık bir artış kaydederek 700 milyar dolara ulaşacak. JLL Global Sermaye Piyasaları Direktörü David Green Morgan, ticari gayrimenkul özelinde, küresel sermaye akışının yeni oyuncularının Çin, Tayvan ve Malezya olduğu söyledi. JLL’nin yaptığı araştırmaya göre küresel ticari gayrimenkul sektörünün yeni büyük oyuncusu Çin. 2016’nın üçüncü çeyreğinde en fazla Amerikan ticari gayrimenkul hissesi satın alan Çin’in şu anda dünyada yeni gayrimenkul yatırımları arayışında olduğu ifade ediliyor. Yapılan çalışmaya göre, Amerika Birleşik Devletleri küresel gayrimenkul sektörünün en büyük oyuncusu. New York, Amerika’da ve dünya piyasasında lider durumda. Avrupa gayrimenkul pazarında ise işlem hacimleri baz alındığında Londra ve Paris öne çıkıyor. Stockholm, Viyana, Brüksel ve Dublin ise yüksek hacimli ticari gayrimenkul yatırımlarının yapıldığı yeni şehirler olarak göze çarpıyor.