Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eclipse Maslak Business’te yer alan WorkLand’de, 10 ile 52 metrekare arasında değişen 44 farklı çalışma alanı bulunuyor. Ayrıca, 3 toplantı odası ile 300 metrekare ortak kullanım alanlarının yer aldığı projede tüm gün maksimum verimi koruyabilmek için gerekli koşulların her biri titizlikle uygulanıyor. Anlaşılan kiralama bedeli dışında sınırsız kullanıma sunulan internet, 7/24 ofis kullanımı, resepsiyon hizmeti, su-kahve gibi mutfak giderleri, otopark, günlük temizlik, özel sekreter, yabancı dillerde sekreterya hizmeti, fiber internet hizmetleri, güvenlik, kargo karşılama, iklimlendirme, toplantı odaları, ortak kullanım alanları, için hiçbir ekstra ücret ödenmiyor. Ayrıca aidat, su, elektrik ve stopaj için de ücret alınmıyor. WorkLand’de ayrıca danışmanlık hizmeti, concierge ve catering hizmeti ofis kullanıcılarına sunuluyor. Tüm bu hizmetlerin sunulduğu ofislerde kiralar ise 1.995 TL’den başlıyor. Metro ve toplu ulaşım araçlarına yürüme mesafesinde bulunan proje, Maslak’ta prestijli konumuyla öne çıkıyor.