Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bizim Evler 6’da daireler hemen teslim olarak sahiplerini bulurken, ağustos ayında teslimleri başlayacak Bizim Evler 7’de ara kat 2+1 daireler 516 bin TL’den başlıyor. Bizim Evler markalı projelerde oluşturulan kampanya dahilinde 60, 120 ve 240 ay vadeye kadar uygun oranlarla kredi kullanılabiliyor. Bizim Evler 7 projesinde 240 ay vadeli kampanyaya ek olarak yüzde 5 peşinat ayrıcalığı da sunuluyor. Devlet yatırımlarıyla mega projelerin kesiştiği bir noktada yer alan Bizim Evler 6 ve 7, Panoramik Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi’ne hâkim bir noktada yükseliyor. Bizim Evler 6’da 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 ve teraslı daire tipleri bulunuyor. 1.661 konut ve 160 cadde mağazasından oluşan dev projede Gökkuşağı ve Metro etapları yer alıyor. Gökkuşağı renklerinin kullanıldığı Bizim Evler 6’da daireler 116 metrekare ile 302 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

Bizim Evler 7’de “Yüzde 5 peşin, daire senin” kampanyası sürüyor. Firma tüm projelerinde yüksek kalite, erken teslim ve avantajlı ödeme seçenekleriyle yatırımcılarına konforlu bir yaşam sunarken, Bizim Evler 7’de 532 konut ve 48 ticari ünite yer alıyor. Projede 2+1 ara kat daireler 516 bin TL. fiyatla alıcı bulurken projede 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan konut tipleri yer alıyor.