Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Peki geçtiğimiz ay en çok hangi tip konut satın alındı? Bu konutların ödeme şekli nasıl oldu? İşte REIDIN GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi 2017 Mart verilerine göre tüketicilerin konut satın alma eğilimleri…

1+1 dairelere ilgi azaldı

Yeni Konut Fiyat Endeksi’ne (YKE) göre Mart 2017’de en çok 3+1 konutlar tercih edildi. Endeksin bir önceki ay verilerine göre, geçtiğimiz ay en çok tercih edilen 1+1 daireler yüzde 0.51 oranında azalırken; 2+1 daireler yüzde 0.40, 3+1 daireler yüzde 0.51 ve 4+1 daireler yüzde 0.33 oranında arttı. Geçtiğimiz ay konut tipi tercihlerine baktığımızda ise 1+1 dairelerin yükselişte olduğu görülüyor. Şubat 2017’de konut tiplerine göre yeni konut projelerinde 1+1’ler yüzde 0.57, 2+1’ler yüzde 0.40, 3+1’ler yüzde 0.40 ve 4+1 daireler yüzde 0.07 oranında artmıştı.

Senetli konut satışı düştü

Konut satın alırken en çok dikkat edilen kriterlerden biri de ödeme seçeneğidir. Türkiye’de konut satın alımlarında en çok tercih edilen ödeme seçeneklerinden biri de konut kredisidir. Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye’de 5 yılda 2,2 milyon kişinin konut kredisi kullandığını açıklamıştı. Ancak geçtiğimiz yılın Temmuz-Kasım ayları arasında konut satın almak isteyenler senetli konut alımına yönelmiş ve beş ay sonunda konutta senet kullanımı üç kat artış göstermişti. Peki Mart 2017’de konut satın almak isteyenler en çok hangi ödeme tipini tercih etti? İşte konut satın alanların ödeme tercihleri…

Yeni Konut Fiyat Endeksi Mart 2017 verilerine göre en çok tercih edilen ödeme yöntemi yüzde 36 ile peşinat oldu. Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranlarına bakıldığında ise Mart ayında peşinat kullanım oranı yüzde 36, banka kredisi kullanım oranı yüzde 33 ve senet kullanım oranı yüzde 31 olarak gerçekleşti. Ocak 2017’de peşinat kullanım oranı yüzde 37; Şubat’ta ise yüzde 29 şeklinde gerçekleşmişti. Banka kredisi oranlarına baktığımızda ise Ocak 2017’de yüzde 27; Şubat’ta ise yüzde 48’di. Senet oranlarına baktığımızda ise Ocak 2017’de yüzde 36; Şubat’ta ise senet kullanım oranı yüzde 24 olmuştu.

Kaynak: Zingat.com