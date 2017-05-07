Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa yakasının en değerli noktalarından Ispartakule’de yükselen Bizim Evler 7, Küçükçekmece gölü ve Marmara Denizi manzarasının yanı sıra zengin sosyal donatı alanlarıyla ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor.

Hayata geçirdiği tüm projelerinde yüksek kalite, erken teslim ve avantajlı ödeme seçenekleriyle yatırımcılarına özellikli projeler sunan İhlas Yapı, yoğun talebi karşılamaya yönelik geliştirdiği Bizim Evler 7 projesiyle bölgeye büyük değer kazandırıyor.



DÜŞÜK PEŞİNATLA KONUT SAHİBİ OLMA FIRSATI

İhlas Yapı, markalı konut projesi Bizim Evler 7’de daire sahibi olmak isteyen alıcılara 10.000 TL peşinatla ev sahibi olma kolaylığı sağlıyor.

“10 Bin TL Peşin Bu Yaz Taşın” sloganıyla yaz kampanyasını başlatan firmanın projesinde 532 konut, 48 cadde mağazası yer alıyor. Bizim Evler 7’de 2+1, 3+1, 4+1 ve teraslı dairelerden oluşan konut tipleri yer alıyor.



AİLE ODAKLI YAŞAMA ALANLARI SUNUYOR

Geniş peyzaj ve sosyal yaşam alanlarına sahip Bizim Evler 7’de; kapalı yüzme havuzu, çocuk havuzu, sauna, buhar odası, Türk hamamı, fitness salonu, hobi odaları, mini futbol sahası, basketbol, voleybol sahaları, tenis kortu ve mescid bulunuyor. Projede ayrıca; çocuk oyun bahçeleri, kreş, anaokulu, eğlence alanları, yürüyüş yolları, kameriyeler ile site sakinlerinin çeşitli etkinliklerle bir araya gelebileceği toplantı salonu ve göl kafe yer alıyor.



ISPARTAKULE’NİN METROSU BİZİM EVLER’E GELİYOR

İstanbul’un prestijli bölgesi Ispartakule, Metro hattı ile daha da değer kazanıyor. Bölgenin en çok talep gören konut projeleri Bizim Evler’e komşu olacak Metro hattı, oturumcu ve yatırımcıya büyük avantaj sağlayacak.

Kabataş, Mecidiyeköy, Gaziosmanpaşa, Mahmutbey - Halkalı, Ispartakule, Bahçeşehir hattında ulaşım imkânı sağlayacak Metro hattı ile Ispartakule’den şehrin her noktasına hızlı ve konforlu ulaşılabilecek. Marmaray ile entegre olacak Ispartakule banliyö tren istasyonu da projeye çok yakın bir noktada yer alacak. TEM Otoyolu’nun yanı başında konumlanan Bizim Evler 7’de konut teslimleri Ağustos 2017’de yapılacak.



Bizim Evler’de fotoğraf yarışması başladı

Sunduğu aile konsepti içerisinde insanlara ayrıcalıklı yaşam alanları sunan İhlas Yapı, düzenlediği yarışma ile Bizim Evler’in renkli ve huzurlu yaşamını en iyi fotoğraflayanları ödüllendirecek.

Bizim Evler’de yaşayan ve ziyarete gelen fotoğraf gönüllüsü herkese açık olan yarışmada katılımcılar; evlerinin ve sitelerinin içindeki yaşamı, en sevdikleri ve keyif aldıkları mekânları fotoğraflayarak, Instagram ve Facebook hesaplarından #bizimevlerdeyasam hashtagi ile Bizim Evler’in resmî hesabını etiketleyerek paylaşabilecek.

Mayıs ayı sonuna kadar geçerli olacak yarışmada; birinciye Samsung Galaxy S7 cep telefonu, ikinciye Canon 1200 D fotoğraf makinesi, üçüncüye Sony Plastation 4 oyun konsolu hediye edilecek.

Mansiyon kategorisinde ise; birinciye Samsung Galaxy 9.6 Tablet, ikinciye Smart Scooter Ginger ve üçüncüye Salcano Cappadocıa bisiklet verilecek.

Yarışmada dereceye girenler Bizim Evler’in sosyal medya hesaplarından 7 Haziran 2017 tarihinde duyurulacak.