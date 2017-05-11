Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, NTV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

(Wikipedia erişim engeli) Türkiye, terör örgütü destekçisi olarak gösterilemez. Yanlış bilgileri kaldırsınlar, yayınlara izin verelim.

(Uçakta tablet yasağı) Her türlü güvenlik tedbirini aldığımızı ispatlamıştık. Onların aldığı tedbirlerden daha fazlasını aldık. Toptancı mantıkla alınan karar sektörü etkiliyor. Seyahat konforuyla ilgili tedbirleri aldık.

(Köprülerde gişelerin kaldırılması) En geç 15 Haziran'da serbest geçiş sistemine geçeceğiz. Köprülerde çift yönlü ücretlendirme olmayacak.

(Rusya'dan tarifesiz uçuşlar) Charter seferlerde ciddi şekilde artış var. Haziran'da bu uçuşların aratacağını öngörüyoruz.

(Adil Kullanım Kotası) Piyasada ücretler artacak diye bir algı oluştu hayır öyle olmayacak. Ücretler kesinlikle artmayacak" dedi.