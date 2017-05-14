Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşletmecisi olduğu Haliç Kongre Merkezi’nde 2017 yatırımlarını ve projelerini basın mensupları ile paylaşan Yeni Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Naci Topsakal, Haliç Kongre Merkezi’nin yanı sıra Avrupa’da ödül alan Küçükçekmece Belediyesi yeşil binası gibi sembol projeleri hizmete sunduklarını kaydetti.



MEHMET NACİ TOPSAKAL: ÜLKEMİZDE ÖRNEK PROJELERE İMZA ATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

Farklı alanlarda örnek teşkil edecek projelere imza atmaya devam edeceklerini belirten Mehmet Naci Topsakal “İstanbul ağırlıklı olmak üzere ülkemizin farklı illerinde de yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Aydın Nazilli Belediyesi ile hasılat paylaşımlı İnci Yaşam projemizin inşaatına 5 ay önce başladık. Bölgeden aldığımız yorumlar gayet memnun edici. Nazilli halkı İstanbul’un markalı konuttaki kalite ve konforuna sahip çıktı” şeklinde konuştu.



EYÜP - ALİBEYKÖY’DE EMLAK KONUT GÜVENCESİYLE ‘’YENİKÖY KONAKLARI’’ YÜKSELİYOR

Mehmet Naci Topsakal “Bağcılar ile Eyüp projelerinde olduğu gibi ulaşım ve toplu taşıma konforuna sahip alanlarda projeler yapıyoruz. Alibeyköy’deki “Yeniköy Konakları” İstanbul’da tüm yolların kesişme noktasında bulunuyor. Planlanan 2 Metro hattının, bir tramvay hattının, boğazdan geçen 3’lü tüp geçit ve Hasdal Kavşağı ile tüm yollara ve şehre bağlanan bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Eyüp - Alibeyköy’de yeni bir İstanbul kuruluyor. Bölgenin değişen çehresiyle birlikte; üniversiteleri, öğrenci kampüsleri, hastaneleri, konutları ve tüm mekânları ile yeni bir şehir doğuyor. Şehrin bu yeni merkezinde de sakin ve huzur dolu bir site inşa ediyoruz. İstanbul’daki yoğun konut yapılaşmasına karşı, az katlı ve ferah yapılar, konaklar yapıyoruz. Projelerimizi geliştirirken her detayı ailelerin ihtiyaçlarına yönelik tasarlıyoruz., Bu nedenle projelerimizde 1+1 ve 1+0 dairelere yer vermiyoruz. 380 konutun yer aldığı Yeniköy Konakları projemizde 2+1, 3+1, 4+1 ve bahçe dubleksi dairelerimiz var. Ticari alanlarımızı da sitenin tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzerine planlıyoruz. Projelerimizde yeşile hep önem verdik, Zengin sosyal donatıların yer aldığı Yeniköy Konakları’nda; yeşil alanlar, bitişiğimizde 8,5 dönüm içinde yürüyüş yolları, spor alanları, parklar ve 5 dönüm yeşil okul alanıyla yeşille iç içe bir site inşa ediyoruz. Metrekaresini 5.500 TL’den ön satışa sunduğumuz projemizde şimdi de 60 ay ve 120 ay vadeli cazip bir kampanyaya başlıyoruz.” dedi.