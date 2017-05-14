Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fiyatların 455 bin liradan başladığı projede, peşin ve banka kredili ödemelere yüzde 10 indirimin yanı sıra yüzde 40 peşinatla 48 ay vade farksız ödeme kolaylığı da sunuluyor.

Giriş kat 2+1 dairelerin 455 bin liradan, normal kat 2+1 dairelerin ise 470 bin liradan başladığı Adres Koru projesinde 3+1 evlerin fiyatları 585 bin liradan başlangıç gösteriyor. İçerisinde sadece 2+1 ve 3+1 evlerin bulunduğu Sancaktepe Adres Koru, 312 daireden meydana geliyor. 10 bin metrekare alanda 8 blok şeklinde tasarlanan projede konutlarla birlikte 37 adet ticari ünite yer alıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı, Maltepe Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Brandium AVM gibi merkezi noktalara yakın konumuyla öne çıkan Adres Koru Evleri’nde teslimler Nisan 2018’de başlayacak.